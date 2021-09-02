الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تضع اللمسات الأخيرة لإعادة فتح المدارس بعد عام على إغلاقها

كورونا
كورونا

تعمل وزارتا الصحة والتعليم في الفلبين على وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإعادة فتح ما لا يقل عن 100 مدرسة قريبًا، وذلك بعد مرور أكثر من عام من قرار الحكومة الفلبينية بإغلاق جميع المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير لنواب البرلمان اليوم الخميس- خلال جلسة استماع لجنة مخصصات مجلس النواب بشأن اقتراح وزارة الصحة لميزانية عام 2022 المقبل: "لقد اجتمعنا للتو مع مسئولي وزارة التعليم ونقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الإصدار المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم".

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي أحد مسئولي وزارة التعليم الفلبينية مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الأسبوع المقبل لاقتراح مبادئ توجيهية بالتعاون مع وزارة الصحة لبدء الدراسة في فصول محدودة وجهًا لوجه.

وتابعت قائلة إن وزارة التعليم طلبت إضافة 20 مدرسة أخرى إلى 100 مدرسة سيتم إعادة فتحها أولاً بمجرد موافقة دوتيرتي على اقتراحها.

يذكر أن وزارة الصحة الفلبينية لم تحدد إطارًا زمنيًا لموعد إعادة فتح هذه المدارس ولم تحدد المدارس التي سيتم إعادة فتحها، على الرغم من تحذيرات وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي الثالث من أن المدارس ستكون في المناطق التي يتفشى فيها خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.
 

الفلبين كورونا مانيلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

معاينة تصويرية لـ عاطل ذبح شقيقته الحامل فى مصر القديمة

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات بالدقهلية وسوهاج

بدء أعمال القمة الثلاثية بين الرئيسين السيسى وعباس والملك عبدالله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

الخارجية الفلسطينية تدين رفض إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

مؤسسة إسرائيلية متطرفة تقتحم مدرسة فى بيت لحم