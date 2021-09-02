الفلبين تضع اللمسات الأخيرة لإعادة فتح المدارس بعد عام على إغلاقها

تعمل وزارتا الصحة والتعليم في الفلبين على وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإعادة فتح ما لا يقل عن 100 مدرسة قريبًا، وذلك بعد مرور أكثر من عام من قرار الحكومة الفلبينية بإغلاق جميع المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير لنواب البرلمان اليوم الخميس- خلال جلسة استماع لجنة مخصصات مجلس النواب بشأن اقتراح وزارة الصحة لميزانية عام 2022 المقبل: "لقد اجتمعنا للتو مع مسئولي وزارة التعليم ونقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الإصدار المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم".

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي أحد مسئولي وزارة التعليم الفلبينية مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الأسبوع المقبل لاقتراح مبادئ توجيهية بالتعاون مع وزارة الصحة لبدء الدراسة في فصول محدودة وجهًا لوجه.

وتابعت قائلة إن وزارة التعليم طلبت إضافة 20 مدرسة أخرى إلى 100 مدرسة سيتم إعادة فتحها أولاً بمجرد موافقة دوتيرتي على اقتراحها.

يذكر أن وزارة الصحة الفلبينية لم تحدد إطارًا زمنيًا لموعد إعادة فتح هذه المدارس ولم تحدد المدارس التي سيتم إعادة فتحها، على الرغم من تحذيرات وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي الثالث من أن المدارس ستكون في المناطق التي يتفشى فيها خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.

