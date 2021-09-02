الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تقبل 225 طالبا من المتقدمين لاختبارات المدرسة الفنية

المقبولين
المقبولين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد، نتيجة الطلاب المشاركين الجدد بالمدرسة الفنية والذين تقدموا عبر الموقع الإلكتروني بشركة مياه بني سويف، حيث تم قبول 219 طالبا من أبناء محافظة أسيوط و6 من أبناء محافظة الوادي الجديد طبقاً للحد الأدنى المٌعلن.

وجرى حصر أسماء الطلاب المرشحين لحضور الاختبارات الإلكترونية والمقابلة الشخصية على أن تُعقد الاختبارات بشركة مياه الشرب ببني سويف للمشاركين بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي الحالي، طبقا لمواعيد الجدول المرفق بالصفحة طبقا لمحافظات وجه قبلي.

وتقرر عمل اختبارات إلكترونية بكافة المحافظات ابتداء من الإثنين ٦-٩-٢٠٢١ م حتي يوم الإثنين الموافق ٢٠-٩-٢٠٢١ م على مستوى محافظات وجه قبلي ليكون البدأ للاختبارات الإلكترونية والمقابلة الشخصية لمحافظة أسيوط والوادي الجديد ابتداءً من السبت الموافق ١١-٩-٢٠٢١حتى الثلاثاء الموافق ١٤-٩-٢٠٢١ م بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،  بالعنوان كورنيش النيل مدينة بنى سويف وإعلان مواعيد الاختبارات محافظة أسيوط والوادي الجديد من علي الرابط التالي
http://www.bnscww.com/school.aspx
http://www.bnscww.com/school/2021/2.pdf

من جهته، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تسعى جاهدة لخدمة مواطنيها، حيث جاء الهدف الأساسي من الالتحاق بالمدارس الفنية هو إعداد كوادر بشرية شابة تساعد على رفع المستوى، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التى تحرص الشركه على القيام بها.

اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
اسماء المقبولين
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