الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الصحافة العالمية تشيد بقدرات مصر فى إنتاج اللقاحات: حائط صد ضد الأوبئة

لقاح
لقاح

أشادت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الكبيرة التي امتلكتها مصر في مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات، خاصة بعد إنشاء مصانع إنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر، والتي ستبدأ الإنتاج في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها الآن "حائط صد" لحماية شعبها وشعوب القارة الإفريقية في مواجهة الأوبئة، خاصة وباء "كورونا".

جاء ذلك بعد جولة قام بها مراسلو وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية فى مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وصرّح الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة الفرصة أمام الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الأجنبية، للاطلاع المباشر والميداني على القلاع الإنتاجية والصناعية والمشروعات الكبرى التى يتم تشييدها في أنحاء البلاد، واستجابة لطلبات العديد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر- فقد قامت الهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم جولة ضمت نحو 68 من مديري مكاتب وكالات الأنباء ومراسلي محطات التليفزيون والصحف والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى، حيث شملت الجولة زيارة مصانع إنتاج اللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والتي يجرى إنشاؤها بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مصنع إنتاج اللقاحات بمنطقة العجوزة بالجيزة، والذى ينتج حاليا لقاحات الحماية من وباء "كورونا" المستجد إلى جانب الأنواع الأخرى من اللقاحات.

وأشار رشوان إلى أن مراسلي وسائل الإعلام الدولية قد أبدوا إعجابهم بالمستوى المتطور والذي يتبع أحدث نظم الإنتاج والجودة العالمية.

وفي نهاية الجولة، التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالمراسلين في لقاء موسع بمصنع "فاكسيرا" بالعجوزة، تناولت فيه أهمية مصانع إنتاج اللقاحات في مصر، والقدرات الكبيرة لتوفير احتياجات مصر وإفريقيا والشرق الأوسط من اللقاحات، الأمر الذي يجعل مصر مركزاً إقليمياً مهماً لإنتاج المستحضرات الحيوية واللقاحات.

واستقبل وفد الصحافة الدولية في المصنعين كلا من: الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، والدكتور محمد حسان مساعد وزيرة الصحة، حيث قدما شرحاً وافياً عن المصنعين والقدرات العلمية والإنتاجية من مختلف أنواع اللقاحات.

كما قام المراسلون بتصوير كافة مراحل إنتاج اللقاحات، وأجروا عدة لقاءات جماعية ومنفردة مع رئيسة الشركة والمسئولين والخبراء العاملين بها.

وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصنيع وإنتاج اللقاحات مصانع انتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر القارة الإفريقية مواجهة الأوبئة

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وائل لطفي

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