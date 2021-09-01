الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يحتفل بافتتاح مشروعات تابعة له فى متنزه بدو الفلسطينى

احتفالية الاتحاد
احتفالية الاتحاد الأوروبى

احتفلت بلدية بدّو الفلسطينية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بافتتاح الحديقة الأوروبية وإطلاق القافلة الأوروبية في متنزه البلدية، بحضور مئات الأطفال وعائلاتهم.

وأكد رئيس البلدية سالم أبوعيد، أن هذه الاحتفالية تأتي تتويجا للتعاون والصداقة مع الاتحاد الأوروبي، وجاءت في وقت يمر فيه الأطفال بظروف نفسية صعبة نتيجة جائحة كورونا، وما ترتب عليها من حرمانهم وعائلاتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.

ولفت أبوعيد إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم قبل عامين في تهيئة البنية التحتية للمتنزه، وها هو اليوم يستكمل دعمه في الحديقة الأوروبية، التي تعتبر متنفسا للمواطنين في 16 قرية في منطقة شمال غرب القدس.

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، إن بلدة بدّو لها خصوصية بحكم موقعها، مشيدا بتعاون مجلسها البلدي في إنجاز هذه الفعاليات الثقافية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضح عثمان أن الحديقة الأوروبية تشتمل على بعض المجسمات التي تساعد الأطفال في الاطلاع على الثقافة الأوروبية والمعالم المهمة في أوروبا، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على الشراكة مع المجلس البلدي في مشاريع مستقبلية بما يخدم المواطنين.

والخميس الماضى، وقعت الحكومة الفلسطينية مع ألمانيا، اتفاقية دعم مالي مقدمة من برلين بقيمة 25 مليون يورو لصالح دعم قطاع التعليم في فلسطين.

ووقع الاتفاقية في مدينة رام الله وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، مع مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في فلسطين ديفيد كونز، حسب بيان حكومي فلسطيني.

وذكر البيان أن الاتفاقية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من ألمانيا بالشراكة مع أيرلندا وفنلندا والنرويج لدعم قطاع التعليم، وتم توقيعها برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، والممثل الألماني لدى فلسطين أوليفر أوكزا.
وقال اشتية في البيان إن "الاتفاقية ستغطي بناء وترميم مدارس، والتعليم ما قبل المدرسة، وتزويد المدارس بمعدات، وبناء قدرات الكادر التعليمي"، مضيفا أن تكلفة الجهل أكبر بكثير من تكلفة التعليم، ليس في فلسطين فقط بل في كل العالم.

فلسطين اتحاد الأوروبى بلدية بدو القافلة الأوروبية حديقة دولية

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وائل لطفي

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