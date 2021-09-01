الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مزارع غرقاً في ترعة بالبحيرة

غرق
غرق

لقى مزارع صباح اليوم الأربعاء، مصرعه، غرقاً بترعة واحد الثورة التابعة لدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبو المطامير العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول شخص إلى مستشفى أبو المطامير العام جثة هامدة ادعاء غرق داخل ترعة الثورة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع " فوزى بدرى عبد المحسن عبد الحق"  ٥٢ سنة مقيم بناحية أبو المطامير، إدعاء إسفكسيا الغرق بترعه فرع واحد الثوره  ابو المطامير. 

 وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى داخل مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة.

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