الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شقية وتعبتني».. سيدة تذبح طفلتها الرضيعة في بولاق الدكرور

جثة طفل
جثة طفل

ذبحت ربة منزل من ابنتها البالغة من العمر عاما ونصف العام، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بحجة أنها شقية وارهقتها. 

  وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العميد علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول طفلة عمرها قرابة عام ونصف مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، بمجرد تلقي البلاغ انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن هناك شبهة جنائية، وبالفحص والتحري توصلت القوات إلى أن الأم وراء القتل، وأنها تخلصت منها وتركت جثتها في المستشفى وفرت هاربة.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن قوة من المباحث تمكنت من ضبط الأم المشتبه فيها، وبمواجهتها اعترفت بالجريمة، وجاء فى محضر الشرطة أنها اعترفت بالواقعة قائلة «قتلتها علشان شقاوتها.. مسكت السكين ودبحتها».

- أقوال الزوج 

وبسؤال الزوج، والد الطفلة الضحية، قال في محضر الشرطة إنه كان في عمله وأنه متزوج الأم منذ 6 سنوات ولديهما طفل آخر، 5 سنوات، ولا يعرف سبب قيام الأم بذلك الفعل، مضيفا أنها مؤخرا تعاني من اضطرابات نفسية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وتحديد سبب الوفاة، كما قررت استدعاء زوج المتهمة للوقوف على ملابسات أقواله بمعاناتها من اضطرابات نفسية في الآونة الأخيرة. 

 

ربة منزل ابنتها بولاق الدكرور شقية الرضيعة قسم شرطة بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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