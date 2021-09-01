«الإيكاو» تبحث رقمنة الشحن الجوي في ظل استمرار كورونا عالميا

عقدت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ممثلة بالأمانة العامة بمونتريال ومكتبها بالقاهرة ندوة عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدنى، حول رقمنة نشاط الشحن الجوي تحت عنوان "رقمنة الشحن الجوي في ظل وباء كوفيد-19.. وجهات نظر حول الأمن".

وتأتي الندوة في إطار سلسلة ندوات تنظمها الإيكاو وهيئة الأمم المتحدة بهدف الترويج لمفهوم رقمنة الشحن الجوي لدى سلطات الطيران المدني، الجمارك، وهيئات الإقتصاد، وأصحاب المصلحة، حول الدور الأساسي لمنظومة الشحن الجوي كجزء من سلسلة التوريد الأوسع، الذي سيساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي.

- دراسة الجوانب الأمنية لرقمنة الشحن الجوي الميدانية منها والسيبرانية

وذكرت المنظمة العربية للطيران المدنى، فى بيان لها ،أن هذه الندوة قد صممت خصيصا لدول منطقة الشرق الأوسط لدى منظمة الطيران المدني الدولي، بقصد دراسة الجوانب الأمنية لرقمنة الشحن الجوي الميدانية منها والسيبرانية، خاصة وان كوفيد-19 يستوجب التسريع فيالرقمنة، والإطلاع على ما تقوم به هيئة الأمم المتحدة، من وضع معايير لمواجهة هذه التحديات، وكذلك كيفية ضمان سلسلة توريد أمنة منجانب أصحاب المصلحة من خلال الرقمنة.

شارك فى هذه الندوة نحو 133 ممثلا لسلطات الطيران المدني ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات جامعية، وشركات مختصة في مجال الشحن الجوي.

وأشار المهندس عبد النبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، في كلمته خلال الندوة إلى بنتائج الندوة الأولى عبر الإنترنت التي خلصت إلى أهمية تعاون المنظمة العربية للطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولي في "تقديم المشورة للبلدان في رفع القيود المفروضة على عمليات الشحن الجوي للبضائع بشكل مؤقت خاصة فيما يتعلق بخدمات الشحن الجوي، بهدف تسهيل نقل البضائع الأساسية والإمدادات ولقاحات كورونا.

كما أشار المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، إلى أن هذه الندوة تعد خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف، لكونها تشكل أرضية لمناقشة التحديات المتزايدة التي يواجهها نشاط الشحن الجوي وخاصة جوانب الأمن والتسهيلات، واقتراح الحلول التي يمكن أن تأسس لخارطة طريق تعزيز نشاط الشحن الجوي في بلداننا.

- اعتماد نهج متعدد الإجراءات لأمن الشحن الجوي

و أشارت المنظمة العربية للطيران المدنى فى بيانها، إلى أن الخبراء المشاركون بهذه الندوة قد قاموا بتقديم 14عرضا تتمحور حول الإطار التنظيمي للشحن الجوي، ونقاط التقاطع بين أمن الرقمنة والأمن الميداني، وكذلك الأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط، والتحديات الناشئة بين رقمنة النقل الجوي وأمنه، مشيرة إلى أن العرض الذي قدمه خبير المنظمة العربية للطيران المدني تطرق الى التحديات المتزايدة التي تواجه سلسلة إمداد الشحن الجوي، من حيث ضرورة تعزيز رقمنتها، خاصة في الدول العربية، و إشكالية تعدد المتطلبات الأمنية للشحن الجوي لتبادل البيانات.

وبناء على ذلك تم طرح مقترحات تتمثل في الاستناد إلى نفس الإجراءات التي يخضع لها المسافرون، واعتماد نهج متعدد الإجراءات لأمن الشحن الجوي.

كما أكدت المنظمة فى بيانها أن مناقشات المشاركين في الندوة أبرزت أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، في مجال أمن البضائع وبناء القدرات، وضرورة تنسيق الإجراءات بين السلطات الوطنية المعنية، وتشجيع الدول على تبادل المعلومات حول التهديدات وأفضل الممارسات للتخفيف من المخاطر، وكذلك دعم دور وجهود منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" ومنظمة الجمارك العالمية من أجل تنفيذ مبادرة رقمنة الشحن الجوي.