إصابة 14 شخصا في حادث سبر بطريق دمياط -المنصورة

أصيب 14 شخصا باصابات متفرقة إثر حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي علي طريق "دمياط -المنصورة الشرقي "أمام قرية بساط كرم الدين بمركز شربين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الزرقا وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لمعظمهم بالخروج بينما تحول 3 منهم إلى مستشفى كفر سعد المركزي.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "دمياط -المنصورة الشرقي "أمام قرية " بساط كرم الدين " دائرة المركز

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( د وأ 7928 أجرة ميكروباص ) باتجاه دمياط و السيارة رقم ( ع ق ج 9549 ملاکی ) بالإتجاه المقابل المنصورة

وتبين أنه تم نقل عدد " 14 " مصاب إلى مستشفى الزرقا بدمياط بالتنسيق وأمن دمياط ، تبين تلقى عدد " 11 " منهم العلاج اللازم والتصرح لهم بالخروج وتحويل عدد " 3 " إلى مستشفى كفر سعد المركزي دمياط - تم التحفظ على المركبتين ، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق

جاري إستكمال الفحص وإتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة العامة

كما انتشلت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جثة طالب بالصف الخامس الابتدائي، بعدما غرق اثناء قيامه بالاستحمام بمياة ترعة "الرياح التوفيقي" أمام قرية صهرجت الكبري مركز ميت غمر ، وتبين أن والدته حررت محضر بتغيبه بعدما خرج من منزله لتلقي أحد الدروس الخصوصية إلا انه لم يحضر الدرس ونزل للاستحمام مع نجل شقيقته واصدقائه ولعدم اجادته السباحة غرق بمياة الترعة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من المدعوة " ألطاف سعد عبد السميع محمد" 42 سنة ، ربة منزل ومقيمة قرية " جصفا " دائرة المركز، بغياب نجلها "يوسف الصديق عبدالعظيم قنصوة " 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ، ومقيم بذات القرية عن المنزل، عقب توجهه لتلقي احد الدروس الخصوصية بالقرية .

الا انه لم يعد وبالإستعلام من المدرس أفاد بعدم حضور نجلها للدرس ، ولم تعلل سببة لغيابه ولم تتهم أحدًا ولا تشتبه في غيابها جنائيا بسؤال اصدقاء الغائب كل من نجل شقيقة الغائب " محمد أحمد محمد إبراهيم " 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى الفني و "محمد اشرف رضا بدوي " 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، و "محمد عبده متولی عبدالرسول " 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى الفني، و " يوسف إبراهيم محمد إبراهيم " 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويقيمون بذات القرية قرروا بأنه أثناء قيامهم والغائب بالإستحمام بمياه ترعة الرياح التوفيقي أمام قرية " صهرجت الكبرى " دائرة المركز ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وغرق بها

وتم إنتشال جثمانه بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر العام

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/8687 إداري مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة.