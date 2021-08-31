مصرع سائق وإصابة شخصين في انقلاب سيارة أجرة بسوهاج

لقي سائق مصرعه وأصيب شخصين في انقلاب سيارة بدائرة مركز شرطة جهينة شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدا لمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة تمناية قيادة المدعو «السيد ع ا م»- 28 عامًا سائق - ويقيم دائرة أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو «أحمد خ ي» - 26 عاما عامل ويقيم في أسيوط وإصابة كل من: قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم وأحمد ج ع ا»- 38 عامًا عامل، ويقيم بذات الناحية كسر باليد اليمنى من مستقلي السيارة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

بسؤال شقيق المتوفى «أشرف خ ي ه» - 38 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كان لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق قرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارتين على طريق قرية أولاد نصير، وانتقل إلى مكان الواقعة، رئيس مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارتين ربع نقل، ونتج عن الواقعة مصرع حامد البدري عبد السميع، 29 سنة، عامل يقيم بدائرة مركز سوهاج، وإصابة حاتم محمود عبد الجليلب، 31 سنه عامل يقيم دائرة مركز سوهاج بكسر بالساق اليسرى، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارتين بديوان عام مركز الشرطة.