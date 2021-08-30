الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم أسوان» يبحث استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

عقد الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعاً بمكتبه، اليوم الإثنين، مع مديرى العموم بالمديرية لبحث آخر استعدادات المديرية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة. 

ويؤدى ٢٠٤٢ طالباً وطالبة على مستوى محافظة أسوان امتحانات الدور الثانى والتى تبدأ السبت القادم. 

فى البداية رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالحضور، واستعرض معهم خطة المديرية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات بشكل يومى ومدى جاهزية المدارس. 

 

يأتي ذلك فى إطار استقبال امتحانات الدور الثاني من حيث استكمال الإجراءات الإدارية وعمليات التعقيم والتطهير للمدارس، ومدى جاهزية الاستراحات لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين. 
     
وفي نهاية الاجتماع قدم الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أمنياته للطلاب بالنجاح ولجميع الحضور بالتوفيق والسداد فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة التى ستكون نهاية للعام الدراسى الحالى٢٠٢١/٢٠٢٠. 

 

جدير بالذكر أنه انطلقت فاعليات مبادرة "طور ذاتك"، أمس الأحد، والتى تقدمها وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدرسة محمد صالح حرب نظام الخمس سنوات، وذلك  تحت رعاية الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وإشراف محمد سيد شرف، مدير عام التعليم الفنى، وبحضور أشرف فاروق، مدير المدرسة.

وكانت الجلسة الأولى عن اكتشاف الذات بقيادة الميسر ابراهيم جمال  ومساعدة على محمد الملقب ومصطفى رمضان ولاقت استحسان الطلاب المشاركين وتتوالي الجلسات يومياً حتى يوم الخميس القادم.

وتأتي هذه المبادرة فى إطار اهتمام الدكتور خالد قبيصى برفع المهارات الشخصية لدى الطلاب واطلاق جيل واعٍ مبدع قادر على اتخاذ القرار المستقبلى السليم في حياته والانطلاق إلى سوق العمل،  حيث تهدف المبادرة إلى دعم المهارات العقلية والشخصية لدى الطلاب للانتقال لسوق العمل مثل كتابة السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية ومهارات الاتصال وتطوير الشخصية.

ويستهدف التدريب جميع الطلاب فى محافظة أسوان فى المرحلة العمرية (١٥-١٨سنة) .

طلاب أسوان امتحانات كتاب غرفة عمليات الدور الثاني استعدادات الدور الثاني للثانوية العامة

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وائل لطفي

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