السفير المصري ببغداد: مصر تنفيذ 3 مشاريع سكنية في العراق

أكد السفير المصري في العراق وليد محمد إسماعيل، اليوم الإثنين، سعي مصر لتنفيذ 3 مشاريع سكنية في العراق فضلاً عن مشاريع في مجالي الطرق والكهرباء.

وأشار إلى أن هناك أخباراً مفرحة في وقت لاحق في مجال التبادل التجاري.

وقال وليد محمد إسماعيل خلال كلمة له في ملتقى الرافدين إن مصر تسعى إلى استقرار العراق كدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي زار العراق مرتين خلال شهرين وهذا دليل على الاهتمام الكبير إضافة إلى مختلف الزيارات الأخرى بين الوزراء.

وأشار إلى أن التبادل التجاري مع العراق ما زال دون الطموح وهو ليس كبيرا ويبلغ مليار دولار سنويا، موضحا أن وزيرة الصناعة والتجارة زارت العراق للمشاركة في أعمال تطوير القطاع الصناعي وللمساهمة في تشغيل المزيد من اليد العاملة وهناك أخبار مفرحة للتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أنه يجري حاليا العمل على إضافة 10 آلاف ميجا وات فائضة من الكهرباء في مصر إلى العراق من خلال الربط الثلاثي المشترك بين مصر والعراق والأردن، موضحا أنه بداية الشهر المقبل سوف نحتفل بافتتاح محطة كهرباء في البصرة 400 ميجاوات بتنفيذ مصري وبتمويل ياباني.

وأضاف: "هناك ثلاث مشاريع سكنية ومشاريع طرق بين 3 إلى 4 مشاريع وأغلب المشاريع تنفيذ من شركات حكومية مصرية"، مبينا أن الرئيس السيسي لا يقبل أن تكون جودة المنتج غير جيدة وحريص على تمثيل جيد لفتح الابواب امام مشاريع اخرى ونرحب بالمستثمرين العراقيين للتعاون مع مصر.

علما بان يتفق كثير من المراقبين داخل العراق وخارجه، على أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي انعقد السبت الماضي، يمثل تطورا مهما باتجاه إعادة ثقة العراق بنفسه كدولة محورية في العالم العربي والمنطقة، وبتحويله من ساحة تصفية حسابات إلى بلد مؤثر في المعادلات الإقليمية والدولية.