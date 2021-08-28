اليابان تحقق في حالتي وفاة بعد استخدام لقاحات موديرنا من شحنات ملوثة

تحقق اليابان في وفاة شخصين تلقيا لقاحي موديرنا من شحنات علق استخدامها لاحتواء بعض أنابيبها على مواد ملوثة، على ما أعلنت وزارة الصحة السبت.

وتوفي الرجلان البالغان 30 و38 عاما في أغسطس بعد تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح موديرنا من إحدى الشحنات الثلاث التي علقت الحكومة استخدامها الخميس، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان.

وأوضحت الوزارة أن سبب وفاتهما قيد التحقيق، مشيرة إلى أن "العلاقة السببية مع تلقيهما اللقاح لا تعرف في الوقت الحاضر".

وأشارت إلى أن الرجلين اللذين أصيبا بالحمى بعد تلقيحهما، لم يكونا يعانيان مشكلات صحية أو سوابق حساسية.

وأعلنت اليابان الخميس تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأمريكية بعد تقارير عن مواد ملوثة في بعض القوارير التي وصلت ضمن ثلاث شحنات.

ووزعت هذه اللقاحات على أكثر من 800 مركز تلقيح في البلاد.

وأفادت مجموعة "تاكيدا" اليابانية للأدوية التي تستورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، في بيان أنها تلقت "معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة".

وتابعت المجموعة أنه "بعد التشاور مع وزارة الصحة، قررنا تعليق استخدام اللقاحات" الآتية من ثلاث شحنات، أي ما يعادل 1,63 مليون جرعة، اعتبارا من الخميس.

وتلقى حوالى 43% من اليابانيين اللقاح كاملا، غير أن البلد يواجه حاليا مستويات قياسية من الإصابات اليومية بفعل المتحورة دلتا الأكثر مقاومة والأسرع انتشارا.

وتشمل القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 القسم الأكبر من اليابان، لكنها تبقى محدودة وتبقى فعاليتها موضع تشكيك، في ظل الوسائل المحدودة المتاحة للحكومة من أجل فرضها إلزاميا.

وتوفي أكثر من 15,700 شخص جراء الوباء في اليابان.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.