محافظ الدقهلية يتابع أعمال الوحدات المحلية فى المراكز والأحياء

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية فى كل من مراكز ومدن وأحياء غرب المنصورة ومركز المنصورة وتمي الأمديد وشربين وبلقاس وميت سلسيل.



ففي نطاق حي غرب المنصورة؛ قال اللواء صبري محمد عبده رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المدينة، إنه تم متابعة التشطيبات النهائية لأعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان سندوب، موضحا أن تطوير الميدان يأتي في إطار خطة المحافظة حرصًا على المظهر الحضاري والجمالي، كما تم تشكيل لجان متابعة لرصد ومعاينة الشوارع والميادين الكائنة بنطاق الحى لدراسة مدى إمكانية تطويرها بمشاركة المجتمع المدنى، وقال أنه تم التأكيد للقائمين على أعمال التطوير بالانتهاء من أعمال التطوير بالمواعيد المحددة.

أعمال الوحدات المحلية فى المراكز والأحياء



كما تم متابعة رفع التعديات والإشغالات من خلال حملة بنطاق الحي وأسفرت نتائجها عن رفع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والمنتهى ترخيصها، وتعديات الباعة الجائلين والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية، كما تم متابعة تنفيذ حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها ، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

أعمال الوحدات المحلية فى المراكز والأحياء



وقال إن الحملة تمكنت من إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة الدور التاسع العلوى بالمهد لعقار مخالف بمنطقة حوض البشطمير، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

أعمال الوحدات المحلية فى المراكز والأحياء



وفي مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز، إنه تم متابعة أعمال حملة مكبرة على مركبات التوك توك والدراجات النارية لمنع ظاهرة التلوث السمعي والبيئ والباعة الجائلين بقري المركز حيث تم مصادرة أطقم الصوت وعمل محاضر بيئه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة، من خلال إدارة النظافة برئاسه المركز لرفع تجمعات القمامة، حيث تم شفط الرمال والأتربة من جانبى الطريق بكوبرى منية سندوب العلوى ورفع تجمعات القمامة بحوض الزعفران وحى الجامعة و بمنطقة عزبة الحلواني و بطريق المنصورة طناح وبعدد من القرى التابعة لرئاسة المركز.



وفي نطاق مركز ومدينة تمي الأمديد قال المحاسب سيد النخيلى رئيس المركز إنه تم متابعة حملات رفع القمامة والمخالفات والأتربة حيث تم رفع كميات القمامة الموجودة بالمقلب الوسيط إلى المقلب العمومى وذلك برفع ما يقرب من 25 طن قمامه وأتربة بالمدينة والقرى التابعة لرئاسة المركز وتم غسيل البلدورات بشارعى المعاهدة والمسرى وتم متابعة صيانة وإنارة الكشافات بشارع منديس وشارع المدارس ومكتب العمل وشارع الفقهاء وأحمد ماهر و تقليم وتهذيب الأشجار بأنحاء المدينة و متابعة غسيل البلدورات بشارعى المعاهدة والمسرى وتم رى الحدائق العامة والجزر الوسطي وتم كسح مياه الصرف بمساكن البيضاء لحين الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي والحاقها وربطها على المشروع الجديد.



أعمال الوحدات المحلية فى المراكز والأحياء

وفي مركز شربين قال المحاسب طارق شكرى رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملة نظافه مكبره تضمنت رفع تراكمات القمامة والأتربه والمخلفات الصلبة بمنطقة ميدان الشربيني وحي قباء ومنطقه السلاب وبجوار مدرسة الخطيب وشارعي السلك والمركز ومزلقان دنجواى والشوارع المتفرعة منهم وكذلك منطقة الهيمه ونقل جميع التجمعات حيث تم نقل وتحميل ٨٠ طن من المخلفات إلى المقلب العمومي ، كما تم رفع كفاءة الإناره وصيانه لعدادات التايمر بمنطقة كمين رأس الخليج وشارع السكه الحديد وعزبة المأمور داخل المدينة ومسجد الخطيب كما تم خلال فترة العمل تغيير لأسلاك الكهرباء المتهالكة ورفع كفاءة من جديد وصيانه دوريه لجميع الأعمده بطول الطريق للمناطق المذكورة ،كذلك تم إستكمال لتقليم وتهذيب أشجار الزينه أمام مجمع المدارس داخل المدينة ورفع ناتج التقليم وتمهيد الحركة المرورية.



وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قال العميد محمد هجرس رئيس المركز إنه تم تثبيت عدد ٢ أعمدة إنارة بالجهة الغربية لحدائق البحر الصغير لإنارة هذه المنطقة والاستفادة منها باستغلالها وتوسعة الحدائق فى إطار خطة تطوير الحدائق بالمدينة، كما تم الانتهاء من تبليط مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة حدائق البحر الصغير وجارى العمل على الانتهاء من تجهيز المسجد لخدمة زوار الحدائق، وتم أيضا مراجعة بعض التراخيص الصادرة بنطاق الوحدة المحليه بالاتحاد وتوابعها للتأكد من التزام المواطنين بشروط الترخيص، وتم تنفيذ أعمال نظافة وغسيل وتطهير إستراحة مكتب البريد العمومي وتاندة المقابر حفاظاً على النظافة العامة وخدمة للمواطنين رواد تلك الأماكن.

وأكد محافظ الدقهلية أن تنفيذ الحملات مستمر يوميا بجميع المراكز والمدن والأحياء وذلك بمشاركة المعدات والسيارات والورش الصناعية التابعة لجميع الوحدات المحلية فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجميع ،هذا وقد شدد المحافظ على استمرار أعمال الحملات والتصدي للنباشين الذين يشوهون المظهر الحضاري واتخاذ الإجراءات الفورية حيالهم بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة ،مشيرا الى متابعته شخصيا لأعمال هذه الحملات.