تداول 20 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم السبت، 20 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة مضت، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29074 طنا تشمل 15767 طن فوسفات و8792 طن يوريا و4515 طن داي أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35169 طنا تشمل 1619 طن خشب زان و610 أطنان أبلاكاش و12000 طن ذرة و10000 طن خردة و10940 طن حديد .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 888 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (خرشوف و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وليمون وينسون وشمر) وفواكه (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وسنغافورة وسريلانكا وسلوفينيا وكرواتيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2152 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 28902 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1392 طنا، كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1291 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2343 شاحنة.

في السياق، تحركت حملة مكبرة من فريق رقابة الاغذيه بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بدمياط تحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحه بدمياط، بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحةالمواطنين، حيث قام فريق الرقابة بالمرور على 47 منشأة بمركز دمياط منها 24 منشأة تدار بدون ترخيص ومنشأة بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا، وتم سحب 107 عينات للفحص بالمعامل وتحرير 42 محضرا جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، كما تم إعدام 567 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص.