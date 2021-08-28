محافظ الإسكندرية: 95668 مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في الإسكندرية قد بلغ 95668 مستفيد حتى الآن؛ مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف دعم الأفراد الأولي بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا ممن ليس لديهم دخل شهري ثابت، وذلك في إطار برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف «الشريف» أن عدد المستفيدين من برنامج الحماية الإجتماعية تكافل وكرامة ينقسمون إلى 47918 فيزا تكافل، و 47754 فيزا كرامة، مضيفًا أنه بجانب الدعم النقدي الذي يتم تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة، يتم تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات المستحقة لذلك.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أن هناك شروط وضوابط محددة يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي: ألا يكون الأب او الأم ممن يعملون بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك ألا يكون الأب يعمل بالخارج، وأن لا يكون الأب أو الأم مؤمن عليهم، وأن لا يكون الأب أو الأم ممن يحصلون على معاش تأميني، وكذلك أن لا يكون أي فرد من أفراد الأسرة لديه حيازة أكثر من فدان، وكذلك أن تكون أعمار الأبناء تترواح من 6 الى 18 سنة وملتحقين بالتعليم، وكذلك أن لا يكون المتقدم حصل على وظيفة اعتمادًا على التعيين ضمن نسبة 5% من ذوي الهمم.

و أوضحت «جلالة» أن المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة هي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للمتقدم للأفراد الذين يبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، وكذلك صورة شهادة ميلاد مميكنة لجميع أفراد العائلة، صورة بطاقة تموين مميكنة برقم واضح (إن وجدت)، قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6-18 سنه، صورة تقرير القومسيون الطبي في حالة الإعاقة، صورة قسيمة الزواج أو الطلاق، صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة، وآخر 3 إيصالات كهرباء، و(برنت أوت من التأمينات).