تعرف على طرق إجراء الكشف النفسي ضمن اختبارات كلية الشرطة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يتقدم الطلاب الراغبين بالالتحاق بأكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام الجارية، حيث تشهد إقبالا كبير من الطلاب للتقديم بها وسحب الملفات، ويختار الطلاب عددًا من الاختبارات، وبعد النجاح في الجميع يلتحق بالأكاديمية.



وترصد "الدستور" طرق إجراء الكشف النفسي بكلية الشرطة، وتتعدد الكشوفات داخل أكاديمية الشرطة ومنها الكشف النفسي.





- تجري اللجنة الطبية المختصة علي جميع الطلاب المتقدمين مجموعة من القياسات النفسية.



- يجب على الطالب اختياز الكشف النفسي، ولا يسمح الإعادة مرة ثانية في هذا الاختبار.



- رسوب الطالب بالكشف النفسي يمنعه من الالتحاق بالأكاديمية.



- تسعى كلية الشرطة علي إعداد طالب متكامل لمواجهة كافة الصعوبات.



- تركز الأكاديمية على الكشف النفسي لكي يتم الحصول على كوادر مشرفة.



- ترسل كلية الشرطة طلابها لخارج البلاد لبعثات علمية، وتلبية طموحاته.



- حيث تم وضع خطة من قبل الأكاديمية تستهدف تأهيل طالب علمي متكامل، يستطيع الحفاظ علي أمن وأمان بلده، وتصدي الصعاب، والمستحيل.

- يجب أن يكون الطالب راضي عن نفسه رضا تام.

- على طالب الشرطة أن يتعامل مع كافة الظروف في الحياة ومع الآخرين في الشوارع

- طالب الشرطة يمثل اسم بلدة والاكاديمية التي التحق بها، يجب الحذر في تعامل لكي يحصل على نتائج مرضية.

- تهدف كلية الشرطة التعليميـة في الحفاظ على الخدمة التعليمية والتطوير منها.

- تقدم الأكاديمية كافة احتياجات الطالب التي تؤهله للنجاح على ممارسة عمله.



أكاديمية الشرطة ستظل الأمن والأمان داخليا تحفظ مصر من جميع المخاطر، تعلم أبناءها الصمود وتصدي الصعاب، فهي مصنع الرجال، لا يهب رجال الشرطة المخاطر ولكن اعتادوا علي العمل بها واجتيازها، مهما حدث لذلك يقبل الطلاب كل عام علي الالتحاق بها فداء لوطنه وحفاظا علي سلامته، فهي صرح عالي مليء بالعلم بداية من : أعضاء هيئة التدريس، والمقررات، وطرق التدريس، والموارد التعليمية المتاحة"، ومواكبة العصر والتطور التكنولوجي، وتحدي صعوبات ومخاطر العمل، وتختار الكلية أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتوفير مناخ دراسى ملائم للطالب لتلبية كافة احتياجاته.