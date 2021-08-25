الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من استخدام لقاح فايزر للأطفال الأصغر سنًا

لقاح كورونا والاطفال
لقاح كورونا والاطفال

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام لقاح فايزر للأطفال الأصغر سنًا، وفقًا لما ذكره موقع "drugs" الخاص بالأدوية والعلاجات الجديدة.

ونوه الأطباء بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بأن استخدام لقاح فايزر لفيروس كورونا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا "غير مناسب".

ورفضت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "AAP" استخدام اللقاح بالنسبة للصغار بدون إجراء الموافقات من قبل إدارة الغذاء والدواء، حيث يشكل خطرًا كبير على صحة الأطفال.

«لقاح فايزر.. مناسب لمن فوق 16 عام»

وتمت الموافقة على اللقاح بالكامل للاستخدام في الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكبر، كما أن لديها ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ للاستخدام في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، ولكن لا يزال غير مسموح باستخدامه في الأطفال الأصغر سنًا.

من جانبه قالت القائم بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتورة "جانيت وود كوك"، إن للمنظمة ليس لديها بيانات عن الجرعة المناسبة ولا عن سلامة الأطفال الأصغر سنًا عند تلقى اللقاح.

وقالت وودكوك، إن هذا مصدر قلق كبير أن يقوم الناس بتطعيم الأطفال لأننا لا نملك الجرعة المناسبة وليس لدينا بيانات السلامة، ولا لدينا جميع بيانات الفعالية أيضًا.

بينما يرغب العديد من الآباء في تلقيح أطفالهم الصغار، أشارت وود كوك إلى أن الأطفال في مأمن حتى ألان من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الباحثون، أن التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أقل جارية، تحتاج فعالية أكثر وجهد اكبر.

وجاء في البيان أن جرعة لقاح البالغين أعلى بكثير من الجرعات التي يتم اختبارها على الأطفال الأصغر سنًا، حيث قالت شركة فايزر إنها تتوقع الحصول على بيانات تجريبية للقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا بحلول نهاية سبتمبر، ويمكن أن تتوفر بيانات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات بعد فترة وجيزة.

فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا التجارب السريرية الغذاء والدواء الأمريكية شركة فايزر الدواء الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

بعد التتويج بالدورى.. مفاجآت فى قائمة الراحلين عن الزمالك

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

الزمالك يتسلم درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل