الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من استخدام لقاح فايزر للأطفال الأصغر سنًا

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام لقاح فايزر للأطفال الأصغر سنًا، وفقًا لما ذكره موقع "drugs" الخاص بالأدوية والعلاجات الجديدة.

ونوه الأطباء بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بأن استخدام لقاح فايزر لفيروس كورونا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا "غير مناسب".

ورفضت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "AAP" استخدام اللقاح بالنسبة للصغار بدون إجراء الموافقات من قبل إدارة الغذاء والدواء، حيث يشكل خطرًا كبير على صحة الأطفال.

«لقاح فايزر.. مناسب لمن فوق 16 عام»

وتمت الموافقة على اللقاح بالكامل للاستخدام في الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكبر، كما أن لديها ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ للاستخدام في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، ولكن لا يزال غير مسموح باستخدامه في الأطفال الأصغر سنًا.

من جانبه قالت القائم بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتورة "جانيت وود كوك"، إن للمنظمة ليس لديها بيانات عن الجرعة المناسبة ولا عن سلامة الأطفال الأصغر سنًا عند تلقى اللقاح.

وقالت وودكوك، إن هذا مصدر قلق كبير أن يقوم الناس بتطعيم الأطفال لأننا لا نملك الجرعة المناسبة وليس لدينا بيانات السلامة، ولا لدينا جميع بيانات الفعالية أيضًا.

بينما يرغب العديد من الآباء في تلقيح أطفالهم الصغار، أشارت وود كوك إلى أن الأطفال في مأمن حتى ألان من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الباحثون، أن التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أقل جارية، تحتاج فعالية أكثر وجهد اكبر.

وجاء في البيان أن جرعة لقاح البالغين أعلى بكثير من الجرعات التي يتم اختبارها على الأطفال الأصغر سنًا، حيث قالت شركة فايزر إنها تتوقع الحصول على بيانات تجريبية للقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا بحلول نهاية سبتمبر، ويمكن أن تتوفر بيانات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات بعد فترة وجيزة.