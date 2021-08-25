الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون»: وضعنا خططًا عسكرية تحاكي البقاء في كابل

البنتاجون
البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الأربعاء، إنها وضعت خططًا عسكرية تحاكي البقاء في كابل بعد 31 أغسطس الجاري.

أضافت «البنتاجون»: "نحن على تواصل مستمر مع طالبان، لتسهيل دخول من نرغب في إجلائهم إلى مطار كابل، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن أجلت مع التحالف 19,000 شخص من أفغانستان حتى أمس الثلاثاء. 

وأكدت الإدارة الأمريكية إنها ستواصل نقل مواطنيها وغيرهم من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية حتى 31 أغسطس. 

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده "تسرع الخطى" لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، لافتا إلى أنها "تركت المجال مفتوحا لتمديد ذلك الموعد"، واعتبر أن "بلوغ الهدف يعتمد على تعاون حكام أفغانستان الجدد، المنتمين لحركة طالبان".

وفي تصريحات في البيت الأبيض، قال بايدن إن الولايات المتحدة تسرع الخطى للوفاء بذلك الموعد، مع تصاعد المخاوف من احتمالات وقوع هجمات إرهابية:"كلما استطعنا الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا".

وزارة الدفاع الأمريكية أفغانستان طالبان الانسحاب البنتاجون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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