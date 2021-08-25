غلق وتشميع مركز دروس خصوصية بمدينة القرين

تمكنت رئاسة مدينة القرين من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة الشادر بالقرين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى سياق متصل، أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بغلق وتشميع مطعم مشويات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص ويقوم صاحبه بتقديم مأكولات غير مطابقة للاشتراطات الصحية والغذائية.

جاء ذلك بعد ورود معلومات لمحافظ الشرقية تفيد بقيام صاحب مطعم مشويات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق بتشغيله بدون ترخيص ويقدم مأكولات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتضر بصحة المواطنين، ليقرر المحافظ تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريات (الصحة – التموين – الطب البيطري -الأمن الصناعي - رئاسة مركز الزقازيق وإدارة البيئة بالديوان العام) للتحقق من صحة المعلومات الواردة وإجراء أعمال التفتيش وفقًا للقانون.

وأوضح محافظ الشرقية أن اللجنة المشكلة تمكنت من ضبط 70 كيلو لحوم مجهولة المصدر وذبح خارج السلخانة وتم إعدام 40 كيلو لحم مفروم و10 كيلو لحم مطهي غير صالحين للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 5 كيلو توابل للتغير في خواصها الطبيعية وخلطها بالرمل والفنيك وتم غلق وتشميع المطعم بالشمع الأحمر وتحرير محضري جنحة صحية بأرقام 61، 62 لسنة 2021 بالقرارين رقم 96 و97 لعام 1967 المنفذان لقانون 10 لسنة 1966 لحين الانتهاء من استيفاء الاشتراطات الصحية واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة والانتهاء من التحقيق.