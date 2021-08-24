رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الغردقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وأيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير مدينة الغردقة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، برفع كفاءة وتطوير المدينة لتصبح على أعلى مستوى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم المشروعات التي تضمنتها خطة التنمية الشاملة لمدينة الغردقة، والتي يتم تنفيذها على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، والتي تم خلالهما التركيز على تطوير المناطق الأكثر احتياجًا والأكثر تأثيرًا في القطاع السكني والخدمي، ومن بينها تطوير المناطق العشوائية الواقعة في قلب المدينة، ثم أعقبها المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير القطاع السياحي والخدمي.

تشمل المرحلة الحالية من تطوير مدينة الغردقة تطوير طريق المطار بمرحلته الأولى، والشاطئ العام ( المرحلة الثانية)، والممشى السياحي القديم، وتطوير وتنسيق شاطئ السواقي، وشاطئ شمال الأحياء بطول 6 كم، وسوق الدهار ( المرحلة الثانية، كما تشمل هذه المرحلة تطوير الموقف الإقليمي، والبوابات الأمنية، بالإضافة إلى إنشاء نحو 1000 وحدة سكنية، فضلا عن استكمال تطوير الكورنيش، وغيرها.

تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في المشروعات ذات الأولوية الأولى في هذه المرحلة، حيث تم البدء في إنشاء منطقة ترفيهية بالشاطئ العام رقم 4 على مساحة 17 فدانا وذلك كمتنفس ترفيهي سياحي لسكان المدينة والزائرين، كما تم بدء أعمال تطوير وتنسيق طريق المطار بمرحلته الأولى التي يبلغ طولها 7.60 كم، وتشمل أعمال التطوير تنسيق الطريق حيث يعتبر بوابة الدخول لمدينة الغردقة والانطباع الأول للسائح عن المدينة.



كما تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير وتنسيق شاطئ الجيسوم ( السواقي) على مساحة تبلغ 3 أفدنة؛ بهدف تطوير وتنسيق الشاطئ كواجهة ترفيهية لسكان المدينة والزائرين، وتحسين ورفع كفاءة الشاطئ، واستغلال المقومات المهدرة، إلى جانب تطوير الكافيتريات والشاليهات القائمة، وتم كذلك البدء في مشروع إعداد وتجهيز مخططات منطقة زرزارة على مساحة 58 فدانا، حيث يستهدف المشروع إعداد مخطط تنظيمي للمنطقة ويتمثل في فتح شوارع رئيسية وفرعية بعروض مناسبة، كما يستهدف المشروع توفير الوحدات السكنية لنقل الأسر المطلوب نقلها.

كما تم خلال الاجتماع، عرض شبكة الطرق المقترحة حول مدينة الغردقة، والمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها تباعا، وتفاصيل الإجراءات والاعتمادات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

في نهاية الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على استكمال عدد من مشروعات التطوير، وكلف بسرعة صرف 20% من تكلفة التطوير، كدفعة مبدئية، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية لهذه المشروعات تباعًا.