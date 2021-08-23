«مصر للطيران» المشغل الرسمي لمطار برنيس الدولي

استعدادا للتشغيل

كشفت المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران تستعد للتشغيل الفعلي بمطار برنيس الدولي بعد تسلمت إدارته رسميًا الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني.

وأكد نوير في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مصر للطيران هي الشركة المكلفة بالتشغيل الأول لأي مطار في مصر بصفتها الشركة الوطنية المشغل الأول، ومن المقرر أن يتم تشغيل الرحلات بناء على الطلب المقدم.

وأكد أن عدد الرحلات ونسب التشغيل متوقفة على حجم العرض والطلب الخارجي والداخلي في نفس الوقت، ومن المتوقع أن يتم تنظيم رحلات العمرة من مدينة الغردقة إلى جدة والمدينةالمنورة في حال بدء تنظيم رحلات العمرة.

وأشار إلى أن اللجنة الأخيرة التي شكلتها مصر للطيران لزيارة المطار هدفها الوقوف على آخر الاستعدادات واختيار الأماكن اللوجستية لفرق العمل ابتداءً من الأمن والعلاقات العامة ونظم المعلومات والخدمات الأرضية والجوية وهناجر ومواقع الصيانة وكاونترات شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومواقع عمل إدارات العلاقات العامة والمحطة وغيرها من المكاتب الإدارية التى تتطلبها الشركة استعدادًا للتشغيل الفعلي وتسيير رحلات منتظمة لمصر للطيران من وإلى مطار برنيس.

جاء ذلك بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو تطوير وتحديث مطارات جمهورية مصر العربية وزيادة نشاطها وعملياتالتشغيل بها وخاصة المطارات الجديدة ومنها مطار برنيس لكونه من المطارات الهامة التي ستلعب دورا هاما فى تنشيط الحركة الجويةالوافدة إلى مصر على المستويين المحلى والدولى.

وعلمت "الدستور" أن وفدًا برئاسة الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران تفقد مطار برنيس قبل يومين،حيث ضم الوفد عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لمصر للطيران وممثلي كافة الإدارات المعنية بالتشغيل كقطاع التشغيلوالتخطيط والتجارى والأمن و نظم المعلومات

جدير بالذكر أن مطار برنيس الدولي استقبل فى شهر يونيه الماضى أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 60 راكباً، ويعدمطار برنيس من المطارات الواعدة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزهابموقع فريد على ساحل البحر الأحمر، مما سيساهم فى دفع عجلة الاستثمار لتلك المنطقة الواعدة لتصبح منطقة سياحية من الطراز الأول.

يشار إلى أن مطار برنيس الدولي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى في شهر يناير الماضي، لدفع عجلة الاستثمار في المنطقة، وتم تحويله لمطار مدني بعد الانتهاء من تجهيزه للتشغيل، ويقع في المنطقة الواعدة الرابطة بين مدينة مرسى علم والشلاتين جنوب محافظة البحرالأحمر.

يعتبر مطار برنيس الدولي ضمن الخمسة مطارات التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة النقل الجوي، ويعد من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة نظرا لتميز موقعة على ساحل البحر الأحمر.

يحتوي علي ممر بطول ٣٦٥٠ مترًا وعرض ٦٠ مترًا، وترمك مدني كما انه يسع نحو ٨ طائرات، وصالة ركاب بسعة ٦٠٠ راكب في الساعة يضم برج للمراقبة بارتفاع ٥٨ مترًا، و٤٧ منشأة فنية وادارية وخدمية

بلغت تكلفته الاستثمارية للمشروع ٢,٣١٠ مليار جنيه وتم تزويده باحدث أنظمة التأمين ومعايير الأمان العالمية، كما انه يحتوي علي أحدث كاميرات المراقبة وأنظمة كشف X-Ray فضلاً عن التفتيش اليدوي.

كذلك نظام للتحكم بالدخول وأنظمة مراقبة بالكاميرات وخدمة الكشف عن الحقائب، أجهزة التامين تحتوي على عدد من أجهزة «X-RAY» لتفتيش الحقائب، إضافة إلى كاميرات أمنية داخل الصالات بالإضافة إلى بوابة معدنية لتفتيش الركاب.