التحالف المصري يدين الهجوم الإرهابي على مسجد غرب النيجر: عمل إجرامي آثم

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الهجوم الإرهابي المسلح على مصلين في مسجد قرية تيم بمنطقة تيلابيري غرب النيجر، والذي أودى بحياة 19 شخصًا وجرح اثنان آخران.

وأفاد التحالف أن الهجوم نفذه مسلحون وصلوا القرية سيرًا على الأقدام استهدف سكانا مدنيين أثناء صلاة العشاء.

وأكد التحالف أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف تعاليم الأديان، التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها.

ودعا التحالف الأمم المتحدة لبذل جهد عاجل ومتضافر من المجتمع الدولي من أجل تعزيز الترتيبات الأمنية، لدعم دول المنطقة من أجل التصدي للتحديات الماثلة أمام الأمن والسلم والمتعلقة بالوضع الإنساني في منطقة الساحل الأفريقية.

وأعرب التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية عن تضامنه مع جمهورية النيجر في جهودها للقضاء على الإرهاب والتصدي له، مشدداً على موقفه الرافض لكافة أشكال التطرف والإرهاب ، ومؤكداً على الحاجة لتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.

أعلنت وزارة الداخلية النيجيرية، أن 19 شخصاً قُتلوا وجُرح اثنان آخران في هجوم شنه مسلحون على مصلين داخل مسجد في قرية بمنطقة تيلابيري (غرب) في ما يسمى بمنطقة «الحدود الثلاثة».

وقالت الوزارة في بيانها الذي بثته الإذاعة إن «الهجوم الذي استهدف سكاناً مدنيين أثناء صلاة العشاء أسفر حسب حصيلة موقتة عن مقتل 19 شخصاً وجرح اثنين آخرين».

وأوضحت أن الهجوم وقع الجمعة على قرية تيم في منطقة أنزورو ونفذه مسلحون وصلوا سيراً على الأقدام ولم تُعرف هوياتهم بعد.

وكان مسؤول محلي ذكر لوكالة «فرانس برس» أن المهاجمين «أوقفوا الدراجات النارية على مسافة معينة» من تيم «ثم دخلوا القرية مشياً».

وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق قضائي من أجل «العثور على الفاعلين في هذا العمل الجبان والإجرامي ومحاكمتهم»، مؤكدة أنه «تم تعزيز الترتيبات الأمنية في المنطقة».

تقع تيم على مسافة قرابة 20 كم عن 3 قرى أخرى، زيبان كويرا زينو وزيبان كويرا تيغي وغادابو، في منطقة أنزورو، شهدت هجمات في الماضي.