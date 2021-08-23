«صبحي» يكرم وكيل شباب ورياضة الإسكندرية خلال مهرجان دوري التميز

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضه بالإسكندرية، فى دورى التميز لأفضل مديرية، كما تم تكريم مديري إدارة التخطيط والمتابعة، وإدارة الرياضة، وفرع شباب المنتزة، ومدير مركز شباب الحرية ومدير مركز شباب بهيج.

جاء ذلك خلال مهرجان دوري التميز 2020-2021، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة للعام الثالث على التوالي؛ لاختيار أفضل العاملين المتميزين داخل ديوان الوزارة، ومديريات الشباب والرياضة، والإدارات الفرعية، ومراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أقيم المهرجان مساء أمس الأحد بنادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والعاملين المتميزين الذين تم اختيارهم من قبل لجان التحكيم كأفضل نماذج فى نسخة دوري التميز 2020-2021، والمقرر تكريمهم خلال فعاليات الاحتفال الذي يبدأ بتنفيذ مهرجان رياضي يليه انطلاق الاحتفال بعرض تقرير حول فعاليات دوري التميز، ومراسم تكريم المتميزين، وعروض فنية متنوعة.

بدأ الاحتفال بمهرجان رياضي مشى وجرى للمكرمين وتم التقاط الصور التذكارية بالزي الرياضي للمكرمين مع وزير الشباب والرياضة، وتم عرض فيلم تسجيلي، ثم كلمة الدكتورة ياسمين عراقي، وكلمة وزير الشباب والرياضة، ونفذ الحفل الفني فرق الفن التعبيري بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مراكز ( الحرية والشلالات وسموحة).

وأعربت الدكتور صفاء الشريف عن سعادتها بهذا التكريم ووجهت الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم والذي تجسد في هذا التكريم الذي تحصل عليه الإسكندرية للعام الثالث على التوالي.

يأتي ذلك فى إطار تحفيز روح التنافس والتميز، وتطوير ثقافة العمل الحكومي، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة بوزارة الشباب والرياضة، والمساهمة فى تنمية القدرات البشرية من خلال تدعيم ثقافة التميز.