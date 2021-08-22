طارق دعكور يشارك في معرض إسكندرية بـ«لمسات الجنوب»

صدر حديثًا عن حكاية للنشر والطبع والتوزيع، طبعة جديدة من رواية «لمسات الجنوب» وهي العمل الثالث للكاتب والأديب طارق دعكور، والمقرر أن يشارك بها بمعرض الإسكندرية للكتاب، المقرر أن تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في شهر أكتوبر المقبل بأرض الكوته في الإسكندرية.

ويقدم الكاتب طارق دعكور، فى روايته رصد حول العلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد للبلدان المختلفة، وخوف الشباب وتأثرهم في بعض التجارب خارج النطاق التي حدثت بالماضي مع أصدقائهم أو أقربائهم، كما أنها تتحدث عن أن معانى الحب في أذهان البعض عبارة عن حكم وقيم من الطرف الآخر.

ومن الموضوعات التى يقدمها الروائي طارق دعكور، فى روايته رصد حى لعلاقة حب جمعت بين شخصين من أبناء الجنوب، ولكن هذه العلاقة لم يكتب لها الله النجاح بسبب بعض العادات والتقاليد التى أوقفت هذه العلاقة إلى حد معين.

وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي المذهل حول العالم إلا أن الجنوب ما زالت تتحكم فيه العادات والتقاليد العرفية بين القبائل الموجودة فى الصعيد المصري.

الرواية تدور فى 560 ورقة من الحجم المتوسط، وهى الرواية الثالثة للروائي والكاتب طارق دعكور، بعد روايتيه الأولى "مسافر وحدك وفايتني"، والثانية "زعيم جمهورية نفسه".

وتواصل الهيئة العامة للكتاب، التجهيز للمعرض، ومن المقرر أن تعلن فتح باب الحجز أمام دور النشر الراغبة في المشاركة خلال الأيام القادمة، لتمكنوا من تجهيز إصداراتهم، وأعمالهم الحديثة للمشاركة في المعرض.

ويعد معرض اسكندرية للكتاب أحد المعارض المحلية التي تنظمها الهيئة، لدعم دور النشر خاصة بعض الخسائر التي تعرضوا لها في ظل توقف المعارض بسبب فيروس كورونا.