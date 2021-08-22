26 أغسطس.. افتتاح عرض «زقاق المدق» على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يفتتح المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحى الاستعراضى " زقاق المدق" فى العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، والموافق 26 أغسطس الجارى، على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

العرض عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده، البطولة للفنانين: دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبد الخالق، كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى.

"زقاق المدق" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت، بإشراف الفنان صلاح لبيب مدير عام الفرقة، ديكور محمد الغرباوى، تصميم أزياء مروة عودة، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع مسرحية إيهاب جمعة، تصميم دعاية مصطفى عوض، مشرف على هيئة الإخراج وليد طه، مخرج منفذ وليد صلاح وأحمد يونس، مساعدو الإخراج أحمد طارق ومحمود كامل وإيهاب علوان وإبراهيم أبوالنجا وأحمد الصواف، مدير الإنتاج أمل حبيب.

ــ بطلات زقاق المدق شادية ــ سلمي حايك ــ دنيا عبدالعزيز

كانت رواية "زقاق المدق" لأديب نوبل نجيب محفوظ قد صدرت في طبعتها الأولى عام 1947 ومن ثم توالت طباعاتها.

وفى العام 1963 قدمها المخرج حسن الإمام فى فيلم سينمائى بنفس العنوان، وقام ببطولته كل من: شادية، حسن يوسف، سامية جمال، صلاح قابيل، محمد رضا، عقيلة راتب، عدلى كاسب، شعبان يوسف، حسين رياض، عبدالوارث عسر، ثريا حلم، توفيق الدقن.

تناول الفيلم حكاية "حميدة" الفتاة اليتيمة الفقيرة التي تربيها خالتها، وطموحها الذي يدفعها لمغادرة الحارة للعمل فى أحد الملاهى الليلية وتنقض عهدها لــ"عباس" جارها فى الحارة بعدما سافر للعمل فى "الكامب" الإنجليزى، كما يلقى الفيلم الضوء على حالة مصر السياسية والاجتماعية خلال الحرب العالمية الثانية، والغارات التى كانت تتعرض لها.

وفى العام 1995 قدمت السينما المكسيكية رواية "زقاق المدق"، من بطولة سلمى حايك التى أدت دور حميدة، وأخرج الفيلم خورخى فونز بيريز، والذى شارك أيضًا فى بطولة الفيلم، وقد نال الفيلم العديد من الجوائز السينمائية على صعيد المكسيك، وفى المحافل الدولية وعلى رأسها جائزة خاصة للقصة من مهرجان برلين الدولى للسينما.