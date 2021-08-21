رومانيا: وصول طائرة حربية تقل 15 مواطنا و4 بلغاريين من أفغانستان

أعلن وزيرا الخارجية والدفاع الرومانيين، اليوم السبت، وصول طائرة حربية من طراز "لوكهيد سي -130 هيركوليز" إلى قاعدة عسكرية بمطار "أوتوبيني الدولي " بالعاصمة بوخارست، وعلى متنها 15 مواطنا رومانيا و4 آخرين بلغاري الجنسية تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال وزير الخارجية بوغدان أوريسكو- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "أريد أن أركز على أن، أنتم، المواطنين الرومانيين، مركز قلقنا وتحركاتنا، ولو أن كان في أفغانستان روماني واحد، كنا سنتخذ ذات الإجراء".

ووصف أوريسكو، أفغانستان بأنها "أقسي أماكن اليأس والمعاناة الإنسانية"، مضيفا أن سلطات بلاده ستستمر في الإشارة إلى "المجموعات الأكثر عرضة للخطر مثل الصحفيين الأفغان الذين تم محاولة إجلائهم أمس".

وكانت رومانيا أعلنت أمس أن الوضع الأمني حول العاصمة الأفغانية كابول "صعب للغاية"؛ مما يصعب عملية إجلاء المواطنين الأفغان المصدق عليهم لصعوبة وصولهم للمطار.

يذكر أن رومانيا أرسلت ثلاث طائرات خلال الأسبوع الجاري لإجلاء رعاياها ومواطنين آخرين من الاتحاد الأوروبي عبر مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابول، حيث وصل إجمالي أعداد الأشخاص الذين تم إجلائهم 23 شخصاً من بينهم 16 رومانياً وأمريكي، فيما كان قد تم إجلاء 30 رومانياً على متن طائرات عسكرية لدول صديقة، حسبما أفاد به مسئولون.

في سياق أخر، حضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، كل الدول وفي مقدمها الدول الأوروبية على استقبال قسم من اللاجئين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابول، مؤكدة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستقوم بذلك ستتلقى دعما ماليا من أوروبا.

وقالت فون دير لايين في ختام زيارة لإسبانيا لتفقد مركز استقبال للموظفين الأفغان لدى الاتحاد الأوروبي في كابول، "أدعو كل الدول التي شاركت في مهمات في أفغانستان، الدول الأوروبية وغيرها، إلى منح حصص استقبال كافية لنتمكن معا من مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون إلى حماية".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية في شمال شرق مدريد حيث أقيم مركز الاستقبال أن "المفوضية مستعدة للتفكير في الإمكانات المالية اللازمة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة اللاجئين على الاستقرار في أراضيها".