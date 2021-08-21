حزب المؤتمر يشيد باستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة

أثنى الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، باهتمام القيادة السياسية المصرية بملف تطوير الموانئ والصناعات البحرية، مؤكداً أن مصر تمتلك الموارد البشرية والطبيعية ما يؤهلنا لتوطين هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر.

وأكد رئيس حزب المؤتمر، على أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وبتكليف الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطاً بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة.

وأشاد حزب المؤتمر، بمتابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لورسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

كما أثنى حزب المؤتمر على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري، مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة، المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية، وأشار "الربان" إلى أهمية القضايا التى دارت فى هذا الاجتماع خاصة العرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الخميس، بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية، كما حضر من جانب الشركة الألمانية جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، وماجد منصور وكيل الشركة في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لورسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وكذلك ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.