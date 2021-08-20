الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف سبب غلق 11 مركزًا لعلاج الإدمان بالجيزة

مركز لعلاج الإدمان
مركز لعلاج الإدمان

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وبمشاركة الجهات المختصة.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 11 مركزًا لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسمي شرطة أول وثان 6 أكتوبر؛ حيث تبين وجود المخالفات الآتية:

عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.

عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية.

مزاولة مهنة الطب دون ترخيص.

عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

عدم وجود فريق طبي.

عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية واستمرار الحملات الأمنية.

إدمان المواد المخدرة وزارة الداخلية المواجهة الشاملة مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر

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