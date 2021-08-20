بعد فيديو «السُذج والبلهاء».. مدحت شلبى تحت نيران الأهلاوية

تصدر هاشتاج "مدحت شلبي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما هاجم المعلق الرياضي جماهير النادي الأهلي، وبعضا من الإعلاميين بسبب اتهامهم نادي الإسماعيلي بعدم لعب مباراتهم أمام الزمالك بجدية، ما سهل حصول الفريق الأبيض على نقاط المباراة الثلاث، واستمرار تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري قبل نهايته بأسابيع قليلة.

وتفاعل مع هاشتاج "مدحت شلبي" رواد موقع التواصل الاجتماعي، لمهاجمته بسبب فيديو عن «تفويت» الإسماعيلي مباراة الزمالك، وصف به من يقول ذلك بالبلهاء.

عبّر مصطفى فهمي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن غضبه قائلا: "إلى مجلس إدارة النادي الأهلي.. ولا مليون بطولة تعوض إهانة المدعو مدحت شلبي لجماهير الأهلي.. كرامتكم من كرامتنا".

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تليفزيونية: «بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية، بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سُذج وبلهاء».

وأضاف: «أنا عايز أسأل (البلهاء) كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك!».

وواصل: «همشي مع البلهاء والسفهاء، لو إيهاب جلال طلب من لاعبيه تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب ويسرب اللاعب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، يبقى مستحيل أن يطلب المدير الفني من اللاعبين تفويت المباراة، إيهاب جلال مش (أبله)، لكي يفعل ذلك».

وتابع: «هناك تصور آخر أن يتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، يطلب منه تفويت المباراة، فيوافق رئيس الإسماعيلي ويطلب من المدير الفني خسارة المباراة!.. إيه البلاهة والسذاجة اللي احنا فيها دي، هل هناك تصور آخر لكي ينزل الفريق لخسارة المباراة؟».

وتابع: «لا أقف عند أحاديث السوشيال ميديا، لأنه عالم افتراضى، لكن أقف عند كلام الإعلاميين والصحفيين ونجوم الكرة، وهقولهم: كفاكم بلاهة وساذجة، ولا تمشوا وراء السوشيال ميديا».