العثور على جثة بمدخل منزل بالقرب من الكورنيش فى زفتى

عثر أهالي مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية مساء الأربعاء ، على جثة في مدخل أحد المنازل بالقرب من كورنيش نهر النيل بالمدينة، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى مدير آمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي أحد المنازل بكورنيش النيل بزفتى، يفيد بالعثور على جثة آل "محمد" داخل مدخل أحد المنازل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام وتشكيل فريق بحث لمعرفة إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

وفي سياق أخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام الحالة المرورية بشوارع مدينة طنطا ومعاينة عدد من المواقع والمواقف والأسواق المقرر تنظيمها.

وخلال الجولة تفقد المحافظ ومدير الأمن، موقف الميكروباص والسوق بالعجيزي، سوق الحكمة، شارع ترعة الشيتي، شارع سيجر، شارع الإسكندرية، ميدان المحطة، السيد البدوي، حارة الهنود، شارع الخان، الكاندليه، أرض البوريفاج المقرر البدء فيها لإنشاء مستشفى ومول تجاري، موقف الميكروباص بالمعرض، كوبري المشاة الكهربائي بشارع البحر ، كوبري المشاة بكفر عصام، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن حالة من الانضباط الأمني والسيولة المرورية، شهدتها المحافظة منذ تولي اللواء هاني عويس مهامه كمديراً لأمن الغربية ، كما أكد على التنسيق الكامل في عدد من الملفات بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، والتي ستساهم في تنظيم عدد من الأمور داخل المحافظة وعلى رأسها المواقف والأسواق العشوائية.