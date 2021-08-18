تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، خلال 24 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24470 طن تشمل: 3770 طن رمل و700 طن مولاس و12750 طن فوسفات و5000 طن ملح و2250 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27467 طن تشمل: 24203 طن ذرة و600 طن خشب زان و1471 طن فول صب و4345 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1193 طنا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 66 حاوية مكافئة تشمل: خضروات ( بطاطس وفلفل وملوخية وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم و بصل ونعناع وزيتون) وفواكه (فراولة ورمان وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والأردن وألمانيا والصين وهولندا وبلجيكا واليونان وسنغافورة وباكستان وإيطاليا وأمريكا وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 5357 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4961 شاحنة.