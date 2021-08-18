«تويتر» تتيح ميزة جديدة لتحديد التغريدات التي تحمل معلومات مضللة

أعلنت منصة تويتر، عملاق منصات التدوينات المصغرة، أنها بدأت في إتاحة ميزة جديدة للمستخدمين لتحديد التغريدات التي تحمل معلومات مضللة.



وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أنه بإمكان المستخدمين، إرسال تقرير عن المعلومات المضللة بنفس الآلية المستخدمة للإبلاغ عن المحتوى الضار،

وتتاح الميزة الجديدة في الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وتوقعت المنصة إجراء تجارب لبضعة أشهر قبل أن يتم طرح الميزة في أسواق إضافية.



وضغطت الإدارة الأمريكية من قبل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمواجهة المعلومات المضللة لاسيما المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وكانت شبكة تويتر قد أعلنت، السبت، أنها ستمنح مكافآت للمستخدمين والباحثين الذين يكتشفون مكامن تحيز محتملة في الخوارزميات الخاصة بمنصتها، مرتبطة على سبيل المثال بالتمييز الجنسي أو العنصري.

وهذه المسابقة هي الأولى في الموضوع وفق تويتر التي أشارت إلى أن جوائز قد تصل قيمتها إلى 3500 دولار.

هذه الفكرة مستنسخة من مسابقات تقدمها بعض المواقع الإلكترونية لاكتشاف ثغرات في أمن المعلوماتية، وفق ما أوضح المسؤولان في الشبكة رومان تشودري وجوتا ويليامز في رسالة.



وفي سياق آخر، ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة سكوير "Square" تخطط لشراء شركة التكنولوجيا المالية الأسترالية "Afterpay" حيث تتطلع إلى التوسع أكثر في هذا السوق.

وأعلنت شركة المدفوعات المالية التابعة لجاك دورسي، مؤسس تويتر، عن صفقة بقيمة 29 مليار دولار لجميع الأسهم، ويمثل السعر علاوة بنسبة 30% على سعر الإغلاق الأخير لـ "Afterpay".



وقال "دورسي"، الرئيس التنفيذي لشركة Square، في بيان: "Square وAfterpay لهما غرض مشترك. لقد أنشأنا أعمالنا لجعل النظام المالي أعدل وشمولية وأسهل في إمكانية الوصول إليه، وقد أنشأت Afterpay علامة تجارية موثوقة تتماشى مع هذه المبادئ".

يذكر أن أسعار أسهم" Afterpay" في أستراليا قد قفزت بأكثر من 23% صباح الاثنين على خلفية الأخبار، وتتيح الشركة لعملائها البالغ عددهم 16 مليونا، الدفع على أربعة أقساط بدون فوائد ودفع رسوم إذا فاتهم السداد الآلي.