الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالمقر البابوي دون حضور شعبي اليوم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن تكون عظة البابا تواضروس الثاني، دون حضور شعبي، على أن تذاع على القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ الكنيسة الأرثوذكسية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

 جدير بالذكر أنه كان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد الماضي كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج «عظة الأحد».

وتحدث قداسته من خلال دعوة المسيح لـ«لاوي» (القديس متى الإنجيلي) عن التجديد الذي يقدمه لنا السيد المسيح في كل شيء، وكونه -له المجد- بمثابة الصديق الداعي، والطبيب الشافي، والمُخَلص الفادي، وعريس النفس.

وكان البابا ألقى أولى عظات الأحد، مع انطلاق البرنامج في شهر مارس من العام الماضي، ويشارك في إلقاء العظة بصفة أسبوعية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة من بين أحبار الكنيسة.

- البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية. 

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية  بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

 

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