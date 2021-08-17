الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يناقش استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية. 

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وكيل تعليم مطروح 

وناقش وكيل تعليم مطروح استعدادات تعليم مطروح لانطلاق العام الدراسي الجديد ومتابعة إجراءات العجز والزيادة في كل مادة دراسية وسبل مواجهة العجز في بعض الإدارات التعليمية.

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وكيل تعليم مطروح 

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى الموجهين العموم بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكافة مدارس المحافظة والتطبيق الكامل لمشتملات القرار الوزاري رقم ٢٠٢ والخاصة  بإجراءات ندب ونقل المعلمين مع إتباع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام. 

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وكيل تعليم مطروح 

وأوضح أن يتم ذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية لبعض المعلمين الراغبين في الندب والنقل والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة خلال سبتمبر القادم.

وشدد وكيل تعليم مطروح على متابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليف هيئات تدريس للعمل بالمدارس الحديثة التي تدخل الخدمة التعليمية والفصول الملحقة الجديد مؤكدا علي الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسئولية والتقوي في العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلي بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة.

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وكيل تعليم مطروح 

وكان قد عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعا مع عدد من مسئولي الإدارات الداخلية والأقسام الإدارية بديوان تعليم مطروح بحضور منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية  وصباح مدير عام الشئون المالية والإدارية.

واستعرض وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع الخطوط العريضة للعمل خلال المرحلة المقبلة موضحا أن حركة التنقلات الأخيرة داخل ديوان عام المديرية جاءت بغرض تجديد الدماء في سبيل دفع عجلة العمل والارتقاء المنشود للمنظومة التعليمية.

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وكيل تعليم مطروح 
العام الدراسي وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة مطروح الإدارات التعليمية العام الدراسى الجديد مطروح

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