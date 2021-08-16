الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 وتهنئة الأوائل غدًا

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي "غدا الثلاثاء بإذن الله" كما أعلنا سابقا.

وأكد الوزير خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. 

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب النتيجة من الجهات الخارجية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا، في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر غدٍ الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سينقل عبر التليفزيون المصري والبث المباشر على صفحة الوزارة ويوتيوب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى «سوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات».

كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي للإعلان  نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذير لطلاب الثانوية العامة بعدم ارسال البيانات الخاصة بهم الى مواقع مجهولة على الفيس بوك والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

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