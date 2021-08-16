توني ماهر ينشر صورا من كواليس فيلم «أزمة قلبية»

كشف الفنان توني ماهر عن الصور الأولى من كواليس تصوير الفيلم السينمائي الجديد “أزمة قلبية”، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد سليم، حيث قام توني بنشر بعض صور الكواليس والاحتفال ببدء التصوير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

فيلم "أزمة قلبية"، بطولة خالد سليم، وتوني ماهر، وكريم سرور، ونسرين طافش، إنجي كيوان، إنتاج إسحاق إبراهيم، وتأليف محمد حسين ألمظ، وإخراج مرقس عادل.

كواليس فيلم أزمة قلبية

ويعرض حالياً للفنان توني ماهر مسلسل الحرامى 2 معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزى صالح، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية، وانطلق عرض الموسم الثانى من مسلسل الحرامى للمخرج أحمد الجندى، الذى يلعب بطولته أحمد داش ورانيا يوسف وبيومى فؤاد ورنا رئيس.، فيما بدأ عرضه منذ أيام قليلة.

كواليس فيلم أزمة قلبية

وتوني ماهر هو ممثل مصري ولد عام 1987، تخرج من كلية الحقوق بجامعة حلوان، كما درس التمثيل والارتجال بمركز الابداع الفني بدار الاوبرا، وظهر في عدد من الإعلانات، وعمل كمخرج منفذ بقناة (Ten)، وكان ظهوره الأول كممثل في برنامج (saturday night live) بالعربي.

كواليس فيلم أزمة قلبية

أما بطل العمل الفنان خالد سليم فكانت اخر اعماله هو مسلسل "جمال الحريم"، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

كواليس فيلم أزمة قلبية

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.