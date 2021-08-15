الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس قاتل نجلته وحماته وإلقاء جثتهما في مصرف بولاق

جثة
جثة

أمر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة الأحد، بتجديد حبس بائع 15 يومًا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل حماته ونجلته التي لم تكمل عامها الأول وإلقاء جثتيهما داخل مصرف مائي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد العثور على جثتين داخل مصرف مائي بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وكذا سيارتا إسعاف، وفرضت القوات طوقًا أمنيًا بمحيط العثور على الجثتين، وبانتشالهما تبين أنهما لربة منزل وطفله لم تكمل عامها الأول.

وكشفت التحريات إصابة الأولي بجروح ذبحيه وطعنات بالجسد، والثانية غريقة دون وجود إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المجني عليهما وتبين أنهما "سلمى.م"، 52 عامًا، ربة منزل أصل إقامتها منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وطفلة تدعي "فريدة" حفيدة المجني عليها الأولي لابنتها، وتم تشكيل فريق بحث  لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة والتي توصلت جهوده بعد التحفظ على الكاميرات وتفريغها أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل يدعي "محمد و إ"، 25 عامًا، والد الطفلة وزوج نجلة المجني عليها الأولي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة وتحديد مكان المتهم أمكن ضبطه واقتياده إلي ديوان القسم.

وأقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته والتي انفصلت عنه قبل 5 أيام وأثناء محاولته إرجاعها لعصمته مرة أخري رفضت هى ووالدتها.

أضاف المتهم أنه أعد العدة لقتل حماته والتربص بها وأنه كان تحت تأثير المخدر الذي قاده إلي ارتكاب جريمته، ويوم الواقعة استدرج حماته المجني عليها الأولي بحجة دفع قسط قرض كانت طليقته نجلة المجني عليها قد جلبت إياه باسمها لمساعدته قبل طلاقهما، وكذا طلبه إحضار طفلته فريدة المجني عليها الثانية لرؤيتها، وفور حضورها إلي محل سكنه بمنطقة بولاق الدكرور، أخبر حماته بمرافقته بدراجة نارية لجلب المبلغ المالي من أحد أقاربه وعند وصوله إلى المصرف المائي توقف بحجة حدوث عطل بالدراجة النارية وباغت حماته وسدد عدة طعنات لها وألقاها داخل المصرف وكذا ألقى نجلته ولاذ بالفرار.

مديرية أمن غرفة عمليات قاضي المعارضات دراجة نارية تحقيقات جنوب الجيزة نجلة خلافات أسرية أمن الجيزة

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