الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامى جمال يطرح بوستر أحدث أعماله الغنائية «كان ممكن نتفق»

رامي جمال
رامي جمال

شوق المطرب رامي جمال جمهوره بطرحه بوستر أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان «كان ممكن نتفق» والمقرر طرحها عبر يوتيوب وبعض القنوات الفضائية الخاصة بالمزيكا خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

رامي جمال 

 

وظهر رامي جمال خلال البوستر بإطلالة صيفية على متن إحدى البواخر بأحد الشواطئ، وبدت على ملامحه الحزن والتأثر لما يتناسب مع أجواء الأغنية التي تطغى عليها طابع الرومانسية والعتاب.

أغنية “كنا ممكن نتفق” من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وتحمل الأغنية في كلماتها وألحانها الطابع الدرامي.

وطرح رامي جمال، أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ونجحت في تحقيق نجاح كبير وتصدرت تريند "يوتيوب" منذ طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم، وكما طرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى طرحه أغنية بعنوان "مابتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

واعتاد المطرب رامي جمال خلال الأشهر الماضية على طرح العديد من الأغنيات المنفردة بدلا من طرح ألبوم غنائي كامل دفعة واحدة وحقق خلاله ردود أفعال قوية ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية الإلكترونية، ويطرح رامي جمال الأغنيات المنفردة ضمن ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز".

تفاصيل ألبوم رامى جمال الجديد

ويتعاون رامي جمال في ألبومه الجديد «ولسه» مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين فضلا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه، ومنهم الشاعر أحمد المالكي، الملحن سهم، الموزع الموسيقي نادر حمدي، والشاعر جمال الخولي، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الشاعر أحمد حسن راءول، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، ووسام عبد المنعم، والشاعر رفيق نجيب، والملحن ياسر نور، وغيرهم من صناع المزيكا.

رامي جمال أغنية يوتيوب كام ممكن نتفق بوستر

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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