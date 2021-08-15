غلق 6 مخابز بها صراصير ومخلفات فئران وملح فاسد بالمنوفية

شنت حملة مشتركة من التموين والصحة للمرور على المخابز، أسفرت عن غلق 6 مخابز بمركز تلا في المنوفية، بعد جولة على مخابز قرى زاوية بمم والبندارية وكفر شحاتة وقشطوخ ومداهمة 13 مخبزا.

وشارك من التموين في الحملة مفتش إيهاب مجدى، المهندس محمد خميس، مفتش مركز تلا مدير عام إدارة تموين تلا مفتش أحمد النجار، وهانم علام، مفتش أغذية مركز تلا ورئيس الرقابة التموينية، والمفتش على الصعيدى، ورئيس قسم حماية المستهلك بتلا، وفريق من من الصحة برئاسة الدكتورة إيرني عطية مدير عام الإدارة الصحية بتلا.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 6 مخابز من إجمالي 13 مخبزا (خطر داهم)، بسبب تواجد العنكبوت والصراصير ومخلفات الفئران وملح فاسد، وتم التوصية بتشديد بمتابعة عدد 4 مخابز تمهيدا لغلقهم فى حال عدم استيفاء الاشتراطات الصحية في مدة أقصاها 7 أيام تم تحرير عدد 47 جنحة من قبل الصحة، وسحب كميات كبيرة من ملح فاسد للفحص المعملي، كما تم سحب كميات كبيرة من ردة فاسدة للفحص المعملي، كما تم تحرير عدد كبير من المحاضر التموينية بين نقص وزن ومواصفات وغيرها من المخالفات.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية صحة ومقدرات المواطن وحقوقه، وكانت قد شنت مديرية التموين حملة تفتيشية مكبرة مع الصحة، بالاشتراك مع مكتب الأغذية بشبين الكوم وبالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى وذلك للمرور على ثلاجات بيع المواد الغذائية بمركز ومدينة شبين الكوم، أسفرت عن ضبط 7 آلاف كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة العامة للمواطنين.