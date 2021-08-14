وكيل تعليم بورسعيد يتابع امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة زيدان سند الأساسية المشتركة بإدارة بحر البقر التعليمية حيث يؤدى الطلاب إمتحان مادة الدراسات الإجتماعية.

وأكد وكيل الوزارة أن لجنة مدرسة زيدان سند الاساسية المشتركة هى لجنة مجمعة وتضم طلاب 10 مدارس وتشمل على 76 طالبًا وطالبة يؤدون إمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021.

ولفت باهى إلى أن الإمتحان كان يسير بشكل طبيعى دون معوقات أو مشكلات تذكر مشيرًا إلى أن الطلاب لم يشتكوا من صعوبة الأسئلة وأنها جاءت فى مستوى الطالب المتوسط متمنيًا لهم النجاح.

جدير بالذكر أن إمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية قد بدأت يوم الثلاثاء الماضى الموافق 10 أغسطس وتنتهي يوم الإثنين القادم الموافق 16 أغسطس الجارى.

وفي شأن آخر كان قد شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد والدكتور عبد المنعم عبد الباري مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم إنطلاق مسابقة "العباقرة" الموسم الثانى وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر الأكاديمية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه المسابقة تأتى تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وبحضور قيادات الأكاديمية والتربية والتعليم وذلك فى إطار الدور المجتمعي والثقافي للأكاديمية الذي تقدمه لأبناء محافظة بورسعيد.

وأشار باهي إلى أن هذه المسابقة من تنظيم فرع الأكاديمية ببورسعيد وتستهدف طلاب وطالبات مدارس المرحلة الثانوية وتقام فى الفترة من 7 حتى 10 أغسطس الجارى بمشاركة 100 طالبًا وطالبة يمثلون 20 مدرسة بواقع 5 طلاب لكل فريق.

وأضاف الدكتور نبوى أن المسابقة تهدف إلى طرح الأسئلة على الفرق المتنافسة و تتضمن أسئلة ثقافية وعلمية وأدبية وتاريخية متنوعة مؤكدا على أنه سيتم منح جوائز مالية قيمة للفرق الثلاثة الفائزة فى نهاية المسابقة مقدمة من إدارة الأكاديمية.

وعلى هامش المسابقة قدم وكيل الوزارة درعا تذكاريا مهدى من مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات لمدير فرع الأكاديمية ببورسعيد عرفانًا وتقديرًا للدور المجتمعي الذى تقوم به الأكاديمية بالمحافظة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لكل القائمين على هذه المسابقة لما بذل من جهد وعلى حسن الضيافة وحفاوة الإستقبال متمنيًا لهم المزيد من التقدم والرقى للطلاب المشاركين التوفيق والسداد.