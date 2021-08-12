الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة طموحة وهيكلة جهات حكومية.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الخميس، نشاطا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام الحالى 2021-2022 تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,4%، في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.

https://www.dostor.org/3537749
وقد اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورش عمل الدورة الأولى لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2021، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وشهدت الدورة الأولى عقد سلسلة من ورش العمل قدمها قيادات الوزارة حول مشروعات وملفات عمل الوزارة، كما قدمت وزارة التخطيط للمتدربين زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة.

https://www.dostor.org/3538256

فيما قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع استطاع تنفيذ 29 مبادرة، وتوفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل وإنشاء 9 حاضنات أعمال، وتوفير 614 فرصة احتضان منها مشروعات لا تزال في فترة الاحتضان، والمشاركة في 70 فعالية، والقيام بـ 31 شراكة مع جهات أخرى.

https://www.dostor.org/3538264

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من حصر العجز والفائض فى الوظائف الإدارية المختلفة على مستوى 82 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة، وإعادة هيكلة 164 جهة حكومية خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من العام الحالى 2021.

https://www.dostor.org/3537945

وكشف الجهاز أيضا عن الانتهاء من دراسة تنفيذ قرارات تكليف 13.3 ألف موظف من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021.

https://www.dostor.org/3537973

التخطيط هالة السعيد خطة التنظيم والإدارة تدريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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