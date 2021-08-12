إذا لاحظت هذا على قدميك فعليك بفحص دمك للحفاظ على صحتك

«راحة الجسم تبدأ من القدمين».. تعتبر قلة الاهتمام والرعاية بالأقدام من الأمور التي قد تتسبب في الكثير من المشاكل، ووفقًا لعلماء التشريح، فالقدم تساعد في التنبؤ بالكثير من المشكلات الصحية.

فعادةً ما تكون واحدة من أصعب المشكلات الصحية التي يجب تجاهلها، وإذا لاحظت أبدًا أحد الأعراض المحددة على قدميك، فقد ترغب في التحدث مع طبيبك حول إجراء بعض فحوصات الدم.

ووفقًا للتقرير، الذي نشره موقع "best life online" الطبي، فقد يكون العثور على نتوءات مؤلمة ومثيرة للحكة على قدميك علامة على ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم بشكل خطير.

على غرار ارتفاع ضغط الدم، يعد ارتفاع الكولسترول مشكلة صحية خطيرة، مثلها مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية، فيمكن أن تكون بعض الأعراض بمثابة علامة حمراء لتحديد موعد فحص دمك.

كيف تخبرك القدم بارتفاع الكولسترول في الدم؟

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول أن يصابوا بنتوءات مؤلمة ومثيرة للحكة على أقدامهم تُعرف باسم الورم الأصفر، وتحدث عندما تتراكم الرواسب الدهنية تحت الجلد، وتوصف بأنها صلبة مرتفعة تظهر على شكل شمعي.

وقد يكون وجود هذا النوع من الآفات الجلدية تترافق مع مستويات غير طبيعية من الدهون في الدم، الأمر الذي ينذر بالكثير من المشكلات الصحية.

في حين أن الورم الأصفر ليس خطيرًا، فإن مظهره عادة ما يكون بمثابة علامة حمراء لحالة صحية أساسية أكثر خطورة، فإلى جانب ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، يمكن أن يشمل ذلك أنواعًا معينة من السرطان والسكري واضطراب التمثيل الغذائي الوراثي.

وتوصي منظمة الصحة العالمية، بفحص الدم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات للبقاء في تعزيز الصحة، حيث يمكنك أيضًا إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

ويقترح الأطباء تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة للمساعدة في الحفاظ على مستوى الكولسترول لديك، والذي يتضمن غالبًا أي شيء مصنوع من الحيوانات مثل الزبد أو الجبن أو اللحوم الحمراء.