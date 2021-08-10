إعلان التضخم وإطلاق «كن سفيرًا».. حصاد وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاط مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع والذي يهدف لتنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائص السكان وعلى رأسها محور تمكين المرأة.



https://www.dostor.org/3535939

افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وقائع تدريب المجموعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد بهدف تأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة الشاملة.

https://www.dostor.org/3535950



قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية.

https://www.dostor.org/3535957

يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موقعًا إلكترونيًا غدًا، يمكِّن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية والحافز المالي.

https://www.dostor.org/3536150



استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرا بشأن أبرز جهود الجهاز خلال شهر يوليو الماضي، والذي يتضمن الموافقة على إعادة تعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب "التسوية" لعدد (2145 ) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد (76) موظفاً، وترقية (1586) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى نقل عدد (229) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.



https://www.dostor.org/3536091



أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري 1% لشهر يوليو 2021 عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021.

https://www.dostor.org/3535616