التحفظ على 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة داخل مصنع صابون بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في صناعة الصابون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير امن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع صابون لاستخدام مواد كيماوية محظور استخدامها في التصنيع مما تشكل خطر علي حياة المواطنين، بمدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة.



تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 6000 لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في صناعة الصابون محظور استخدامها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وشن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، حملات تفتيشية لضبط المخالفات الخاصة بتجميع المواد البترولية في نطاق دائرة قسم شرطة العامرية بدون وجه حق.



وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاجات بمنطقة العامرية لتجميعها كمية من السولار قدرها 20000 لتر مخالفًا بذلك القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتم التحفظ على الكميات.



كما تم ضبط المسؤولين عن مصانع الكرتون لتجميع كمية من السولار قدرها 4000 لتر مخالفًا القوانين والقرارات المنظمة لهذا الشان، وتم التحفظ على المضبوطات.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بإجمالي الكميات المتحفظ عليها بقصد بيعها في السوق السوداء 24000 لتر سولار، وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت التحفظ علي المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وإرسال المضبوطات إلى الجهات المسؤولة للتصرف بها لمعرفتها.