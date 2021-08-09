فريق طبى بمستشفى الناعورة بالمنوفية ينجح فى إنقاذ سيدة من الموت

نجاح الفريق الطبي بعناية زاوية الناعورة في انقاذ سيدة من الموت بعد اصابتها بفشل في التنفس من الدرجة الثانية

نجح طاقم أطباء العناية المركزة بمستشفى زاوية الناعورة المركزي بالمنوفية، برئاسة الدكتور أحمد ظريف عبد الباسط، في إنقاذ مريضة تبلغ من العمر ٢٩ عامًا من الموت بعد إصابتها بفشل في عضلة القلب، وارتشاح بالغشاء البلوري، وفشل في وظائف التنفس من الدرجة الثانية.

وكانت مستشفى زاوية الناعورة المركزي قد استقبلت سيدة تبلغ من العمر ٢٩ عامًا، مصابة باشتباه فيروس كورونا وفشل في وظائف التنفس من الدرجة الثانية، وقامت علي الفور الدكتورة إيمان محمد الخولي بمناظرة الحالة، وتبين احتياجها بشكل عاجل للعناية المركزة.

وتم نقل الحالة للعناية المركزة بالمستشفى، وإبلاغ الدكتور أحمد ظريف عبد الباسط المدرس المساعد بالعناية المركزة والحالات الحرجة بجامعة المنوفية، والمشرف على العناية المركزة بمستشفي زاوية الناعورة، والذي قام بمناظرة الحالة، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة من سحب السائل البلوري، وإعطاء العلاج اللازم لهبوط عضلة القلب، وتركيب أنبوبة حنجرية ووضعها على جهاز تنفس صناعي.

وتم تحسن الحالة وفصلها من على جهاز التنفس، وعمل لجنة طبية مكونة من تخصصات العناية والقلب والأشعة والنساء للإشراف الكامل على الحالة، وتم تحسن الحالة بشكل كامل وخرجت من العناية المركزة.