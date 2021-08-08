طلب التحريات في مشاجرة بالحجارة بين عائلتين عطلت حركة المرور بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب مشاجرة بين عائلتين في غرب المدينة، وتعدوا على بعضهما بالضرب بالحجارة مما أدى إلى تعطل حركة المرور وإحداث إصابات بينهم، وسؤال المصابين عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة سيدي كرير بدائرة القسم، مما أدى إلى التعدي بالضرب والتراشق بينهما بالحجارة و تعطل حركة المرور.

و على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، و تمكنوا من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة وتبين بين عائلتين، حيث تبادل الطرفين تراشق الحجارة فيما بينهم وتسببوا فى تعطيل الطريق العام.

وأسفر ذلك عن حدوث إصابات بين الطرفين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.