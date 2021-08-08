بلومبرج: إعطاء أكثر من 4.41 مليار جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

بلومبرج: إعطاء أكثر من 4.41مليار جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

تجري حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ. وتم إعطاء أكثر من 4.41 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 180 دولة، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان أحدث معدل يقارب 6.42 مليون جرعة في اليوم وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 351 مليون جرعة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 712 ألفا و 389 جرعة في اليوم.



وتم إعطاء أكثر من 4.41 مليار جرعة على مستوى العالم، بما يكفي لتحصين 7.28 % من سكان العالم بشكل كامل.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.