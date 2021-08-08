هبوط فى سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 8-8-2021

سجل سعر الدينار الكويتى، اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، تراجعًا محدودًا أمام الجنيه المصرى فى مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء، بينما حافظت معظم العملات الأجنبية على استقرارها عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.



سعرالدينار الكويتى اليوم الأحد

ويبلغ سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد، ما بين 49.376 جنيه – 52.0444 جنيه للشراء و52.318 جنيه - 52.47 جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث يبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 52.0444 جنيه للشراء، 52.4428 جنيه للبيع، البنك الأهلى المصرى 49.3761 جنيه للشراء و52.3182 جنيه للبيع بنكنوت و49.3761 جنيه للشراء و52.3182 جنيه للبيع" تحويل".



سعر الدينار الكويتى فى البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.378 جنيه للشراء مقابل 52.3182 جنيه للبيع "بنكنوت"، و49.383 جنيه للشراء و52.318 جنيه للبيع تحويل، سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 49.34 جنيه للشراء مقابل 52.47 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.03 جنيه للشراء مقابل 52.41 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الإسكندرية 48.504 جنيه للشراء و52.406 جنيه للبيع.

يشار إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية قد ارتفع لـ 40.5 مليار دولار حتى شهر مايو الماضى 2021 مقابل 36 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وسجل رصيد مصر من النقد الأجنبى ارتفاعات مطردة بداية من شهر أكتوبر 2020 من 38.4 مليار دولار لـ 39.2 مليار دولار ، ثم 40.1 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، و40.3 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 و40.5 مليار دوار خلال شهر مايو 2021.

ويكفى رصيد النقد الأجنبى حتى شهر مايو 2021 لتغطية 7.6 شهور واردات سلعية مقابل 7.5 شهر واردات سلعية خلال أبريل 2021، بينما كانت النقد الأجنبى يغطى 6.6 شهور واردات سلعية فى مايو 2020.