رئيس إطسا بالفيوم: رفع 400 طن قمامة ومخلفات

أعلن خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، أن حملات رفع المخلفات والقمامة التي تم رفعها خلال حملات اليوم والتي بلغت حوالي 400 طن قمامة والتي نتجت من تفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من المخلفات والتراكمات أولاً بأول بمدينة أطسا وشوارعها ونقلها إلى محطة الترحيل بدفنو والوحدات المحلية القروية (قصر الباسل، قلمشاه، الغرق، منية الحيط، جردو، شدموه، قلهانه وابوجندير) ونقلها إلى المقالب العمومية، حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة قرى ومدن المركز.



وشدد رئيس المركز، على رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل، ورفع الأتربة من علي جانبي الطرق الرئيسية ورفع القمامة والمخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، كما حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في أعمال النظافة حفاظا على المظهر الجمالي للشوارع.

رفع قمامة

على صعيد آخر تابع رئيس المركز تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة وعقد لقاءات جماهيرية لتوضيح أهمية مبادرة حياة كريمة والمشروعات الجاري تنفيذها والتي سيتم تنفيذها بدائرة المركز من خلال المبادرة والمشاريع تشمل (الصرف الصحي و التعليم والصحة والكهرباء والطرق والشباب والرياضة والوحدات البيطرية والغاز الطبيعي وسكن كريم).



وأوضح أيضا أن متابعات اليوم لأعمال المشروعات ففي الوحدة المحلية بمنية الحيط تم هدم ورفع مخلفات مبنى الوحدة البيطرية وهدم الوحدة المحلية للبدء في مشروع المجمع الخدمي

وفي الوحدة المحلية بشدموه أعمال إنشاء المجمع الخدمي والوحدة المحلية بقلهانة وفي الوحدة المحلية بقصر الباسل مشروع انشاء مدرسة سلام واستكمال حفر مبنى المدرسة الإعدادية بجردو ومشروعات أبوجندير مجمع خدمي ومركز شباب ابوجندير ومدرسة ابوجندير.