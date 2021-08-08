الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس إطسا بالفيوم: رفع 400 طن قمامة ومخلفات

رفع قمامة
رفع قمامة

أعلن خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، أن حملات رفع المخلفات والقمامة التي تم رفعها خلال حملات اليوم والتي بلغت حوالي 400 طن قمامة والتي نتجت من تفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من المخلفات والتراكمات أولاً بأول بمدينة أطسا وشوارعها ونقلها إلى محطة الترحيل بدفنو والوحدات المحلية القروية (قصر الباسل، قلمشاه، الغرق،  منية الحيط، جردو،  شدموه، قلهانه وابوجندير) ونقلها إلى المقالب العمومية،  حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة قرى ومدن المركز.

 


وشدد رئيس المركز، على رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل، ورفع الأتربة من علي جانبي الطرق الرئيسية ورفع القمامة والمخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، كما حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في أعمال النظافة حفاظا على المظهر الجمالي للشوارع.

FB_IMG_1628362737263
رفع  قمامة

على صعيد آخر تابع رئيس المركز تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة وعقد لقاءات جماهيرية لتوضيح أهمية مبادرة حياة كريمة والمشروعات الجاري تنفيذها والتي سيتم تنفيذها بدائرة المركز من خلال المبادرة  والمشاريع تشمل (الصرف الصحي و التعليم والصحة والكهرباء والطرق والشباب والرياضة والوحدات البيطرية والغاز الطبيعي وسكن كريم).


وأوضح أيضا أن متابعات اليوم لأعمال المشروعات ففي الوحدة المحلية بمنية الحيط تم هدم ورفع مخلفات مبنى الوحدة البيطرية وهدم الوحدة المحلية للبدء في مشروع المجمع الخدمي
وفي الوحدة المحلية بشدموه أعمال إنشاء المجمع الخدمي والوحدة المحلية بقلهانة وفي الوحدة المحلية بقصر الباسل مشروع انشاء مدرسة سلام واستكمال حفر مبنى المدرسة الإعدادية بجردو ومشروعات أبوجندير مجمع خدمي ومركز شباب ابوجندير ومدرسة ابوجندير.

رئيس مركز إطسا بالفيوم رفع 400 طن قمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

«الفراغ قاتلهم».. الباز يرد على ربط انتصارات الأوليمبياد بالحجاب

شاهد.. كيف ودّعت عبلة كامل صديقتها دلال عبدالعزيز؟

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

دلال عبد العزيز.. قصة 97 يوما في المستشفى حتى الوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

تدشين سفارة إسرائيل.. تفاصيل زيارة «لابيد» للمغرب

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل