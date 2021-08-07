الاتحاد الأوروبي يهنئ هانز جروندبرج لتعيينه مبعوثًا أمميًا جديدًا لليمن

هنأ الاتحاد الأوروبي، هانز جروندبرج على تعيينه مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

جاء ذلك في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي، أصدره على موقع الشئون الخارجية التابع له، أكد فيه: أن تهنئة بروكسل تأتي تقديراً مستحقاً لتفاني جروندبرج الفائق وجهوده الحثيثة لقضية السلام في اليمن خلال السنوات الماضية، كسفير للاتحاد الأوروبي في اليمن وكبير دبلوماسيي وزارة الخارجية السويدية.

وأضاف البيان: أن الصراع المدمر في اليمن دخل عامه السابع مؤخرًا، بما فاقم من أزمة الوضع الاقتصادي والإنساني هناك، لذا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة العمل عن كثب مع السفير جروندبرج بصفته الجديدة ومع المجتمع الدولي بشكل عام من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام وشامل، بقيادة الشعب اليمني.

وأوضح البيان أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع حد نهائي للصراع في اليمن بما يضمن حلا موحدا وذا سيادة ومستقر .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن أمس، عن تعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج، مبعوثًا جديدًا له إلى اليمن، بعد تأجيل لعدة أسابيع، حيث كانت الصين تنظر فيما إذا كانت ستوافق على التعيين، الأمر الذي يتطلب اتفاقًا في مجلس الأمن.

ووافق المجلس المكون من 15 عضوا على «جروندبرج» هذا الأسبوع، كبديل لمارتن جريفيث، الذي أصبح رئيس مساعدات الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن، على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وفي سياق متصل، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين هانز جروندبرج مبعوثا خاصا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، الجمعة: "نتطلع للعمل مع جروندبرج من أجل التوصل لحل دائم للصراع باليمن".

وأضاف إن الحرب اليمنية، المستمرة منذ سبع سنوات، دمرت الاقتصاد ونتجت عنها أزمة إنسانية هي من أسوأ ما شهده العالم، مشيرا إلى أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء هجمات الحوثيين، والسعي لإجراء المفاوضات السياسية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.

وأعرب بلينكن عن شكره إلى مارتن جريفيث المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لمساعيه من أجل حل النزاع اليمني، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل معه في منصبه الجديد كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق للإغاثة في حالات الطوارئ.